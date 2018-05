PORTO SAN GIORGIO - Tutela della costa e del mare Adriatico. Sarà questo il tema al centro di un convegno organizzato dal Comitato Tag Costa Mare rappresentato da Maurizio Mattioli. Venerdì 11 alle 16.30, presso la sede della Società Operaia, si parlerà quindi del programma Natura 2000

Tutela della costa e del mare Adriatico. Sarà questo il tema al centro di un convegno organizzato dal Comitato Tag Costa Mare rappresentato da Maurizio Mattioli. Venerdì 11 alle 16.30, presso la sede della Società Operaia, si parlerà quindi del programma Natura 2000 per la costa marchigiana. A confronto esperti su diverse questioni.

L’europarlamentare Marco Affronte, componente della Commissione Ue ambiente e pesca, illustrerà le iniziatine dell’Europa a sostegno della salvaguardia dell’Adriatico.

Fulvio Mamone Capria, presidente nazionale della Lipu, parlerà invece dell’importanza delle dune costiere e delle foci fluviali per la tutela della fauna.

Sarà quindi la volta di Leonardo Marotta, ambientologo Ecoélogico, che si soffermerà sulle reti ecologiche, Iczm e Natura 2000 nella pianificazione costiera delle Marche.

Chiuderà i lavori Luigi Silenzi dello Slow Food.

Sarà quindi l’occasione per fare il punto ad ampio raggio sulle iniziative ed i progetti da mettere in campo per fare in modo che il mare Adriatico e la costa marchigiana siano sempre più al centro di una politica di tutela faunistica e floristica.