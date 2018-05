RUGBY A 7 - Sul fondo di gioco in provincia di Treviso tra le tante selezioni italiane e straniere anche le Spartan Queens veregrensi. Circuito che andrà in onda sabato pomeriggio, per le giovani fermane una vetrina di tutto rispetto

MONTEGRANARO – Grande evento all’orizzonte per le Spartan Queens Rugby a 7. Le ragazze veregrensi faranno infatti parte del prestigioso Torneo internazionale di Villorba (Treviso), dove incontreranno i migliori team italiani di questo spettacolare sport nonché numerose squadre straniere.

Parteciperanno al Torneo, tra le altre: Benetton Rugby Treviso, Stade Vienna Rugby, Cus Milano Rugby, Villorba Rugby, Rappresentativa Friuli Venezia Giulia Rugby, Rugby Badia (Rovigo), Valsugana Rugby Padova, Highlanders Formigine Rugby, Rivoli Rugby Torino, Rugby Feltre Belluno, Biella Rugby, C’’è L’este Rugby Padova, Riviera Rugby San Benedetto.

Il tutto si svolgerà il prossimo sabato, 12 maggio, allo stadio del Rugby di Villorba (Treviso) con inizio alle ore 14.15. La selezione montegranarese delle Spartan Queens sarà composta dalle seguenti ragazze: Caterina Strappa (capitano della squadra), Giulia Maria Zallocco, Sarah Sonogo, Margherita D’Amico, Michela Viozzi, Claudia Cardinali, Elena Cicchini, Andrea Fratoni, Giulia Marilungo e Maria Modesta Maurizi.

Il rugby femminile a Montegranaro sta diventando un’ importante realtà con le sue due attuali squadre, Under 14 e Under 16, attualmente impegnate nei rispettivi campionati di Coppa Italia a 7. Nel nostro territorio sempre più ragazze si stanno avvicinando a questo affascinante sport che, nella sua versione Seven, sta avendo uno strepitoso successo a livello internazionale. Da Rio 2016, il Rugby Seven è infatti sport olimpico.

La società montegranarese delle Spartan Queens attualmente è, per il rugby femminile a 7, la più importante società, per numero di iscritte, nell’intera regione Marche. Tra le sue atlete ci figurano ragazze non solo montegranaresi, ma dell’intero territorio fermano/maceratese. Essa è il centro di riferimento per l’intero territorio. Importanti progetti sono in corso di sviluppo per creare dei centri di allenamento distaccati anche a Civitanova Marche e a Fermo.

Dopo l’appuntamento di Treviso, l’agenda con gli impegni societari mette sotto ai rifletto l’appuntamento del 3 giugno 2018, quando le Spartan Queens Rugby giocheranno in casa, a Montegranaro, la loro ultima partita di campionato prima delle fasi finali nazionali a cui certamente accederanno avendo già conquistato il primo posto in classifica del girone.

L’attuale cultura italiana del Rugby lo contraddistingue ancora come uno sport per maschi, per duri, uno sport che è più un combattimento che un gioco con la palla. La verità, però, è assolutamente un’altra, vedere per credere: il Rugby a 7 e il Rugby Seven (quello olimpico) si addice particolarmente anche alle ragazze. Placcaggi e combattimenti sono surclassati da atletismo e velocità. Staticità di gioco e mischie sono superate da spettacolarità di corse, passaggi volanti e da continui capovolgimenti di fronte.

E’ uno sport che oltre a formare il carattere (sacrificio, coraggio, gioco di squadra, lealtà) garantisce una preparazione fisico/atletica di assoluto rilievo, al pari della regina di tutti gli sport: l’atletica. I corpi degli atlete e delle atlete vengono pertanto forgiati di tonicità, di atletismo, di forza esplosiva, non già più di masse muscolari, di imponenza, di peso. Basta visionare anche una seduta di allenamento per rendersene conto, dalle 18.00 alle 20.00 il lunedì, martedi, giovedi o venerdi al campo La Croce (tadio) di Montegranaro.