FERMO - Aperta fino al 20 maggio alle Piccole Cisterne in largo Calzecchi Onesti la mostra è composta da un centinaio di opere, descritte anche in un libro monografico

di Alessandro Giacopetti

Inaugurata ieri pomeriggio, 10 maggio, alle Piccole Cisterne Romane la mostra “Un paesaggio interiore” composta da un centinaio di opere artistiche firmate Bruno Della Pietra, suddivise in tre tematiche principali, natura e montagna, donne e religione. E’ la prima volta che vengono esposte al pubblico.

Aperta fino a domenica 20 maggio “Un paesaggio interiore” è patrocinata dal Comune di Fermo. Per questo ieri pomeriggio era presente anche il sindaco Paolo Calcinaro. Oltre a ricordare come le Piccole Cisterne siano cornice ideale per mostre d’arte di questo tipo, perché in grado di valorizzare ciò che viene esposto, ed ha ringraziato gli organizzatori per avergli permesso di scoprire la storia personale di Bruno Della Pietra, originario del Friuli, emigrato in Francia e ospite da anni della Comunità di Capodarco. Accanto all’artista era presente Domenico Amoroso, curatore della mostra. “Sono arrivato a Fermo dalla Sicilia perché interessato ad artisti particolari – ha spiegato Amoroso – come particolare è l’arte di Bruno che non segue alcuna scuola né corrente ma solo la sua ispirazione e la passione per l’arte”.

Fino all’età di 20 anni Bruno Della Pietra ha avuto una vita normale, poi gli è stata diagnosticata una mielite traversa che ha immobilizzato i suoi arti inferiori costringendolo sulla sedia a rotelle. La malattia gli provoca una costante sensazione di freddo, per questo all’interno delle Piccole cisterne, nonostante la stagione, indossava cappello, piumino e una coperta sulle gambe, mentre ha raccontato al pubblico presente giunto per l’inaugurazione, come e perché è nata la sua passione per l’arte, caratterizzata da una forte necessità di esprimere la propria interiorità, legata alla problematica della malattia, in un susseguirsi di dolore e speranza.