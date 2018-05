GIOVANILI - La compagine di coach Perini si è piegata alla Pallacanestro Don Bosco Livorno per 71-58 nella prima gara extra regionale valida per il circuito Under 15 di Eccellenza

FERMO – Sconfitto il Basket Fermo U15 nella prima partita dell’interzona. Ad imporsi è stata la Pallacanestro Don Bosco di Livorno, classificata prima nel girone eccellenza della regione Toscana. Partita combattuta fino all’ultimo secondo, che ha visto i ragazzi di Marco Perini piegarsi ai centimetri ed alla freschezza atletica dei coetanei toscani.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO DON BOSCO LIVORNO 71: Santini, Gavazza (cap.) 8, Lazzerini, Ursi 9, Deliallisi 3, Carlotti, Sfregola 7, Mazzantini 9, Mori 16, Onojaife 9, Martelli 8, Maniaci 2. All.re Tomaselli

BASKET FERMO 58: Merlini 6, Ilari ne, Donzelli, Moretti 7, Camarri (cap.) 21, Damico 1, Maroni 11, Bastarelli, Guenci 12, Grandoni ne, Nasini ne. All.re Perini

ARBITRI: Errico e Fazzino

PARZIALI: 18-12, 34-24, 54-47

LA CRONACA

Si è capito sin dall’inizio che non sarebbe stata facile per i gialloblù fermani: la compagine livornese si è imposta con una buona organizzazione difensiva e con predominanza fisica nei centimetri dei suoi atleti. Notevole la schiacciata a canestro di Ivan Onojaife, gesto atletico difficile da vedere in queste categorie. Netto il dominio ai rimbalzi nei quali il solo Merlini riusciva a tenere testa ai più dotati livornesi. Terminata a meno dieci la prima metà della gara, al rientro in campo il Basket Fermo ha iniziato ad imprimere maggiore pressione agli avversari. Guidati da un instancabile Leonardo Camarri, oggi miglior realizzatore dell’incontro con 21 punti personali, riuscivano a raggiungere e superare la Pallacanestro Don Bosco. Poi un antisportivo decisamente dubbio fischiato a Damico ha riportato in parità i livornesi spingendoli ad imprimere quel vantaggio che non è stato più colmato dai nostri ragazzi. Nell’ultimo quarto ha fatto da padrona la stanchezza frutto forse di una panchina un po’ troppo corta per questi livelli di campionato.

Sconfitta, quindi, nella prima gara dell’interzona che ha mostrato comunque una squadra ben motivata che non ha fatto riposare i livornesi e che non farà dormire sonni tranquilli agli avversari di questa sera, il College Basketball di Borgomanero, in campo alle ore 20.00.