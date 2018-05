Inaugurata Artevinando al Diamond Center

SANT'ELPIDIO A MARE - Taglio del nastro nel pomeriggio per la quarta edizione della due giorni di degustazioni, con 21 aziende agricole marchigiane e due frantoi; al taglio del nastro anche la vicepresidente della Regione Anna Casini

Inaugurata questo pomeriggio la quarta edizione di Artevinando, la rassegna dedicata ai migliori vini marchigiani nata a Sant’Elpidio a Mare, ma che per il secondo anno si è spostata al Diamond center di Porto Sant’Elpidio. Numerose le presenze per l’apertura della due giorni (si proseguirà domani pomeriggio dalle 16 alle 20), che dopo i saluti istituzionali hanno potuto iniziare la degustazione delle oltre 100 etichette, prodotte dalle 21 cantine aderenti. Si tratta di Benforte, Bonci, Bruscia, Cantina Vittorini, Cantine D’Ercoli, Capinera, Casalis Douhet, Castrum Morisci, Cherri, Ciù Ciù, Lucchetti, Lumavite, Mancinelli, Moncaro, Cantina Ortenzi, Rio Maggio, Santa Liberata, Sant’Isidoro, Saputi, Socci, Tenuta di Tavignano. Due i frantoi con i loro olii: Frantoio del Piceno e Fuselli&Guzzini. Le degustazioni come ogni anno si accompagnano ad esposizioni d’arte. Quest’anno si è deciso di dare spazio alla fotografia, con una mostra di Noris Cocci.

A fare gli onori di casa il presidente dell’associazione organizzatrice Marino Calvigioni, presenti la vicepresidente della regione Marche Anna Casini, il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Terrenzi, gli assessori di Porto Sant’Elpidio Monica Leoni e Milena Sebastiani, il consigliere regionale Francesco Giacinti, il presidente della Camera di commercio Graziano Di Battista.