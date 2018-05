BASKET - Ultima tappa vincente di un percorso che, già da qualche turno alle spalle, aveva matematicamente consegnato il prestigioso trofeo regionale alle ragazze di coach Marilungo

FERMO – Vittoria casalinga nell’ultima partita di campionato per l’U13 femminile del Basket Fermo. Le ragazze fermane, dopo la sconfitta a Matelica, si impongono nella palestra Coni sulle thunderine matelicesi ricordando chi è che comanda in cima alla classifica della Coppa Marche. La vittoria di oggi, infatti, consacra definitivamente le “sgalosce” a detentrici della trofeo 2018 U13 femminile, anche se matematicamente lo erano già da un paio di settimane.

IL TABELLINO

BASKET FERMO 46: Peroli (cap.) 29, Severino, Bianchini, Brandani 3, Valentini 6, Mennucci 2, Persiano, Grandoni 2, Riccioni 4, Olivieri. All. Marilungo

THUNDER MATELICA 35: Calzuola 2, Ziar 2, Cicconcelli 5, Fugiani, Spinaci 4, Martini C.L. 14, Martini G.M. 3, Pinto 1, Chiavellini 1, Ridolfi (cap.) 3. All. Spinaci

PARZIALI: 8-12, 21-19, 34-21

LA CRONACA

La partita, a dire il vero, non è iniziata nel migliore dei modi. L’aggressività iniziale delle matelicesi ha preso alla sprovvista le intorpidite fermane che hanno chiuso il primo quarto a meno 4. Qualcuno ha forse pensato che si sarebbe ripetuta la logica di Matelica di qualche settimana fa, ma non ha fatto i conti con le risorse belliche delle sgalosce, che nel secondo e terzo quarto hanno impresso quella accelerazione in attacco e quella concentrazione in difesa che solo loro sanno mettere in campo e che hanno fatto concludere i venti minuti centrali 26 a 9 per le fermane. Il resto è stata pura accademia. Grande soddisfazione per tutte le ragazze, per la società e per le famiglie. Quest’ultime hanno organizzato una piacevole merenda a fine partita, meritato premio per vinte e vincitrici