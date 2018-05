CICLISMO - I giovani dilettanti del presidente Orfeo Pieroni Mazzante e di Blandino Trocchianesi ai blocchi di partenza della prestigiosa corsa Tricolore di categoria in programma dal 7 al 23 giugno

PORTO SANT’ELPIDIO – Una grande soddisfazione per un team giovane che ha saputo cogliere le occasioni che gli sono arrivate. Ormai è ufficiale, la Vpm Porto Sant’Elpidio-Monte Urano prenderà parte al Giro D’Italia per Under 23 2018, la squadra del presidente Orfeo Pieroni Mazzante e di Blandino Trocchianesi, ha ottenuto il punteggio necessario e sarà quindi al via dal 7 al 16 giugno alla manifestazione Tricolore.

Al partenza ci saranno 30 team e di questi 15 italiani e l’altra metà stranieri pronti a battagliare sui 1200 km che la corsa rosa baby proporrà in un condensato sicuramente importante con le frazioni che si disputeranno tra Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Il giro si aprirà con il prologo a cronometro individuale di 4,7 km Forlì. Poi ci saranno gli arrivi difficili di Sestola, Passo Manida e Folgarida dove i corridori troveranno anche tratti in sterrato. La frazione finale è suddivisa in due semitappe con la cronometro conclusiva pronta a fare la differenza.

Per la giovane formazione fermana guidata in ammiraglia da Enrico Paolini e Floriano Torresi, il Giro D’Italia sarà una bella vetrina per valorizzare i tanti giovani interessanti che quest’anno sono stati certamente importanti sia per i successi parziali che per piazzamenti decisamente ottimali.

“Partecipare al Giro D’Italia – ha detto il presidente Orfeo Pieroni Mazzante – è stato sempre il nostro obiettivo da inizio stagione. Arrivarci non è stato facile, la mia aspirazione e quella della squadra, sarà almeno di conquistare un tappa. Vedremo anche se saremo in grado di occupare buone posizioni in classifica ma, quello che conta è confrontarci con il mondo intero del ciclismo dilettantistico, una bella occasione e una vetrina da sfruttare appieno”.