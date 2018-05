CICLISMO - Alla prima prova della competizione riservata alla categoria allievi ed esordienti, in programma domani in Basilicata, tra la rappresentativa regionale spicca l'allieva Giorgia Simoni

MOUNTAIN BIKE – I migliori esordienti e allievi d’Italia della mountain bike cross country si confronteranno a Sasso di Castalda, in Basilicata, per la prima prova di Coppa Italia Giovanile in programma domani, domenica 20 maggio.

Con la supervisione di Stefano Vitellozzi (responsabile struttura tecnica regionale Fci Marche), con Pierpaolo Pascucci e Mirko Mangiaterra al seguito della trasferta come componenti del settore fuoristrada Fci Marche, la rappresentativa regionale marchigiana sarà ai nastri di partenza della prima prova in calendario del Cig con il campione d’Italia in carica Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team – allievi), Enrico Natali (Polisportiva Morrovallese – allievi), Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese – esordienti), David Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese – esordienti), Nefelly Mangiaterra (Superbike Team Bravi Platform – donne allieve) e soprattutto Giorgia Simoni, fermana riconducibile al sodalizio di provincia della OP Bike Porto Sant’Elpidio (donne allieve).