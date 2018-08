BOXE - Dodici incontri per le categorie giovanili seguite da oltre mille persone assiepate ai bordi del ring. Il tutto grazie all'ennesima opera organizzativa griffata Nike Fermo ben supportata dall'assessorato allo sport

FERMO – Un successo di pubblico, l’ennesimo, griffato ancora una volta Nike Fermo. La recente politica messa in atto dalla società del presidente Luciano Romanella, vale a dire quella di portare il pugilato dalle palestre (luogo di allenamento e di sfida ufficiale) alle piazze, dunque in mezzo alla gente, ha pagato ancora una volta.

Dopo il “Memorial Pennente“, allestito insieme alla società calcistica fermana Usa Santa Caterina in piazza del Popolo al capoluogo e la boxe andata in onda in piazza Matteotti a Montegiorgio, ecco dunque il rinnovato appuntamento con gli incroci tra guantoni direttamente a contatto con il pubblico degli spazi all’aperto.

Dunque, i riflettori si sono accesi e puntati ieri sera sul ring di via Ugo La Malfa per “Il Pugilato a Lido Tre Archi“, kermesse con dodici incontri per le categorie giovanili, precisamente per pugili dai 13 ai 25 anni, comprese tra le classi School Boys, Junior, Youth, Senior ed Elite (maschile e femminile, con due incontri predisposti appositamente tra quote rosa).

Alla chiamata della Nike, ben supportata dall’assessorato allo sport del Comune di Fermo guidato da Alberto Maria Scarfini, atleti non solo marchigiani, ma provenienti anche dalla Puglia (Andria) e dal confinante Abruzzo, tutti ben apprezzati dagli oltre mille appassionati e curiosi presenti attorno al quadrato di sfida.

Paolo Gaudenzi

Fotogallery

Articoli correlati: