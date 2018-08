BEACH VOLLEY - Quarantadue squadre, centottanta partecipanti e ben centoventidue incontri di calendario. In palio il titolo italiano under 18 e il diritto alla disputa del torneo Assoluto, il 31 agosto a Catania. Si parte domenica 26 per chiudere la kermesse mercoledì 29

PORTO SAN GIORGIO – Ben 42 squadre, con 180 partecipanti, impegnate in tre giornate di gare da domenica 26 a mercoledì 29 agosto. La riviera sangiorgese ospita così le Kinderiadi, il “Trofeo delle Regioni” giovanile di beach volley.

I numeri presentati in sala consiliare questa matina sono di rilievo: sei campi di gara su lungomare Gramsci (chalet Le Gall), 122 gli incontri in calendario. Il successo alle Kinderiadi, oltre al titolo di Campione d’Italia Under 18, consentirà alle coppie vincenti maschile e femminile l’ingresso nel tabellone principale della finale del Campionato Italiano Assoluto in programma a Catania il prossimo 31 agosto.

“Avevamo promesso questo trofeo, l’abbiamo avuto anche un po’ in ritardo – ricorda il presidente regionale Fipav, Franco Brasili – . Era la 15esima edizione e le Marche, che incutono un po’ di timore a livello nazionale, dovevano avere la giusta attenzione. Il 99% dei giocatori di beach viene dalla pallavolo e l’Italia è una nazione preziosissima per la disciplina mondiale. Essere a Porto San Giorgio diventerà non dico un’abitudine ma un sostanziale punto fermo per la promozione sportiva nella regione. La location ha passato tutti gli esami ed i controlli della Federazione centrale e vivrà di momenti di qualità che invitiamo tutti a vedere. Volevamo la presentazione nella splendida Rocca Tiepolo ma, per via del meteo inclemente, la cerimonia di presentazione si terrà domenica al teatro comunale alle ore 19.00”.

Alla presentazione della “maratona” di incontri sono intervenuti anche il consigliere federale Marco Paolini (Fipav), Mariano Carboni (Fipav Ascoli-Fermo) e Vincenzo Garino (delegato territoriale del Coni). “E’ una delle gare giovanili più importanti a livello nazionale. L’amministrazione comunale si conferma presente e sensibile alle tematiche pratiche dello sport”, ha aggiunto. Poi il saluto dell’assessore allo sport, Valerio Vesprini: “Avremo a Porto San Giorgio tutte le regioni italiane rappresentate, con gli atleti e le loro famiglie che vivranno la nostra città”.