FERMO - Tra i presenti alla conferenza sulla 'sensibilità dell'arte' tenuta da Nunzio Giustozzi anche il maestro Sandro Trotti che sta ultimando il suo ritratto di donna a grandezza naturale

Ennesima splendida serata giovedì scorso al Giardino del Profeta per l’ultima conferenza sulla “sensibilità nell’arte” tenuta dal professor Nunzio Giustozzi, archeologo e docente di storia dell’Arte presso il liceo Preziotti Licini di Fermo, davanti ad oltre cinquanta persone in un luogo unico ed incantevole come il chiosco del pescatore a riva del Pescatore di Casabianca di Fermo.

“Fra i presenti – fanno sapere gli organizztori – anche il il maestro Sandro Trotti, il quale, in attesa di ripartire per la Cina, dove è docente di discipline pittoriche all’Accademia delle Belle Arti di Canton, sta terminando le sue vacanze estive all’interno della struttura turistica Residence Marche di Casabianca di Fermo, dove ha avuto il tempo di trovare anche l’ispirazione per realizzare un ritratto di donna a grandezza naturale, dallo stesso considerata un’opera storica, una delle più belle mai eseguite nella sua lunga carriera.

Il comitato organizzatore della manifestazione ha comunicato di essere già al lavoro per preparare nell’estate 2019 la seconda edizione con ospiti e relatori di livello nazionale”.