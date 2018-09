SERIE A1 - Due avversarie, quattro sfide. Il sodalizio guidato dal presidente Luciano Caminonni torna a Montegranaro con un mero punto utile ai fini della salvezza. Nel fine settimana a venire incontri domestici contro Caronne e Bollate

MONTEGRANARO – Fine settimana di gare lontano dal Fermano per il Guardolificio Diomedi. Sabato scorso, 8 settembre, la prima delle due tappe di stagione in quel di Collecchio.

Gara uno è stata vinta dalle locali di coach Marco Villani all’ultimo momento, grazie ad uno spettacolare inning da 5 punti. Gara in sordina, con l’equilibrio di partenza a rompersi solo dopo due fasi di gioco, purtroppo a causa di due errori in quota alle ragazze montegranaresi, che tentavano la reazione ad inizio del terzo inning. Roganti apriva di singolo, la Badagliacca conquistava la base, la Prantl portava nella stessa 4 ball e la Tittarelli veniva colpita per portare la Roganti a decretare il 2-1. Poi l’ascesa verso la vittoria del Collecchio, per come anticipato a macinare gioco e punti agli inning finali per l’8-1 definitivo.

Avvio sprint delle giocatrici del presidente Luciano Caminonni nella seconda sfida, leste a fare lo 0-1 con la giocata sull’asse Prantl-Tittarelli-Bassi. Raddoppio giunto al quarto momento di partita, con Tittarelli a sparare a destra e la Bassi a spingere il singolo a casa. La gestione pressoché ordinata del restante tempo di gioco ha circoscritto la reazione delle locali, in grado solo di limitare il passivo con il match, chiuso sull’1-2, ad imboccare quindi la strada verso le Marche.

Domenica del tutto amara quella vissuta invece ieri, 9 settembre, nella tana del Taurus Donati Gomme Old Parma. Gare entrambe combattute e risolte verso la fine, ma prive di punti salvezza per il Guardolificio Diomedi. 7-5 e 1-0 i punteggi maturati a referto.

Nel primo incontro domenicale vantaggio repentino veregrense firmato Tittarelli già durante la prima frazione di sfida, poi ecco il pareggio della Migliorini al secondo inning. Il duello si infiamma e prende l’inerzia di casa a cavallo tra il quarto e quinto periodo, con le giocate della Migliorini e della Kincannon, ben emulate dalle compagne Edwards e Ghillani. I restanti parziali vanno in archivio con l’accento montegranarese, ma la sorte è segnata tanto da validare il successo parmense.

Lanciatrici protagoniste della seconda sfida, Victoria Brown Arianna Paulson, ma con totale assenza di valide sino al quarto inning, con nessuna delle giocatrici in campo che riesce a trasformare la mole di gioco prodotta in punti. Solo nell’ultima ripresa Parma preme il piede sull’acceleratore, precisamente quello della Edwards, per giungere al fatale 1-0 che chiude il pomeriggio emiliano purtroppo al netto di punti salvezza da riportare nella stiva del diamante La Croce, per rimpolpare di conseguenza la classifica del girone B e tentare la risalita dall’ultimo posto. Sabato 16 sulle stesso prato verde appena tirato in ballo arriveranno le quote rosa del Caronno, il giorno a venire, domenica 17, le ragazze di Bollate.

Paolo Gaudenzi

Articolo correlato: