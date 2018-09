SERIE A2 - Con lo scrimmage di questo pomeriggio a Legnano si conclude la due giorni al nord della compagine di coach Cesare Pancotto. Da martedì di nuovo tutti al lavoro, abbracciando la settimana a sfociare con la presentazione e l'amichevole di sabato, alla Bombonera, contro la Unieuro Forlì

LEGNANO (MI) – I gialloblù, come 24 ore prima contro Treviglio, si dividono la posta con i Legnano Knights, altra formazione del girone Ovest del campionato di Serie A2.

IL TABELLINO

LEGNANO KNIGHTS: Raffa 18, Canavesi ne, Bianchi 6, Ferri 3, London 16, Bortolani 2, Coraini 2, Bozzetto 6, Berra 5, Corti ne, Serpilli 8. All. Sacco

PODEROSA XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO: Treier, Angellotti ne, Testa, Mastellari, Simmons 23, Palermo, Petrovic 3, Negri 19, Corbett 18, Amoroso 7, Traini 3. All. Pancotto

PARZIALI: 19-17, 19-14, 11-21, 17-21

LA CRONACA

Stavolta i gialloblù, ancora una volta con Palermo e Mastellari ai box, partono al piccolo trotto, faticando a prendere ritmo nei primi due periodi contro la squadra di coach Sacco, spavalda e precisa al tiro da tre punti. Legnano fa suo il primo periodo sorpassando all’ultimo sospiro, poi però mette il suo timbro in maniera autoritaria sul secondo quarto grazie al duo Raffa-London. La Poderosa, però, reagisce nella seconda parte di gara. Corbett e Negri suonano la carica, Simmons è un gigante sotto le plance (da cineteca un paio di schiacciate, oltre alla marea di rimbalzi offensivi tirati giù) e i veregrensi splendono nel terzo quarto. Nel quarto periodo i ritmi calano, ma una tripla di Negri nei secondi finali mette al sicuro il successo gialloblù anche nell’ultima mini-partita da 10’.

La Poderosa rientrerà in serata a Montegranaro dopo la due giorni lombarda, per riprendere gli allenamenti a partire da martedì pomeriggio. Prossimo test amichevole in programma: quello di sabato prossimo alle 19.30 alla Bombonera di Montegranaro contro la Unieuro Forlì. E non sarà un sabato qualunque: lo scrimmage sarà preceduto dalla presentazione ufficiale della squadra. I dettagli dell’evento saranno svelati nei prossimi giorni.

