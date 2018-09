Tamponamento a catena sul ponte di Chienti, coinvolte 5 auto

PORTO SANT'ELPIDIO - Nessuna conseguenza di rilievo per gli automobilisti coinvolti, ma si registrano lunghe code, l'impatto in direzione nord, al confine tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova

Situazione caotica nel tardo pomeriggio sulla Statale Adriatica al confine tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche. Per cause da verificare sono state ben 5 le auto coinvolte in un tamponamento a catena intorno alle 18, che stavano viaggiando in direzione nord sopra il ponte sul Chienti. Non si registrano feriti rilevanti, tutti i conducenti dei veicoli incidentati sono scesi autonomamente dai rispettivi veicoli. Il traffico, però, è rimasto paralizzato per l’impraticabilità della corsia in direzione nord e si registrano rallentamenti significativi in entrambi i sensi di marcia.