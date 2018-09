PALLACANESTRO – Allenamenti ed amichevoli in vista dell’inizio dei massimi campionati nazionali e regionali che prenderanno il via tra qualche settimana. Poderosa, Malloni, Sutor, Virtus Porto San Giorgio, Basket Fermo, Victoria, Pallacanestro Pedaso e Sporting Porto Sant’Elpidio in fibrillazione

FERMO – Palla a spicchi che inizierà a volare ufficialmente da ottobre con la ripresa della stagione agonistica che vede la riconferma in Lega Due della Poderosa Montegranaro, griffata nuovamente XL Extralight e del Porto Sant’Elpidio nel torneo nazionale di Serie B, sempre targata Malloni, della new C Gold dove parteciperà l’altra formazione veregrense della Sutor che torna sulle scene d’élite, mentre la Virtus Porto San Giorgio usufruisce di un meritato ripescaggio e conserva la Serie C interregionale. Massimo torneo regionale quello di Serie D che vede le novità della partecipazione del Pallacanestro Pedaso, della new entry Sporting Porto Sant’Elpidio, insieme a loro ci sono le riconferme delle due formazioni del capoluogo di Provincia: Victoria Basket e Basket Fermo.

Lega Due Girone Est – Partecipazione bis al secondo campionato nazionale per la Poderosa Montegranaro che sarà ai nastri di partenza con un rinnovato Foster di buon livello e soprattutto con un nuovo timoniere, quel Cesare Pancotto di Porto San Giorgio, che qualche decennio fa ha spiccato il volo nel basket nazionale che conta lanciato dall’allora Sangiorgese Basket. Numerosi i suoi successi in questa sua lunga parentesi extra marchigiana sui lidi di molte formazioni di A1 e A2, con solo qualche rara o forse unica delusione di esonero anzitempo. Team veregrense sempre guidato dalla famiglia Bigioni che esordirà in campionato tra le mura amiche del Palasavelli il 7 ottobre prossimo con lo stellare derby marchigiano con il Termoforgia Jesi. Seguirà la doppia trasferta a Ravenna ed Udine. Successivamente arriverà il Ferrara, poi viaggio a Forlì, ritorno sul parquet di casa con la Bakery Piacenza e la trasferta a Roseto che precederà la doppia sfida casalinga prestigiosa con la Fortitudo Bologna e Treviso, seguiti immediatamente da un nuovo doppio turno esterno in quel di Cento e Verona, rientro a casa con il Casalpusterlengo, tris di finale di girone di andata a Mantova, con Imola ed il volo verso Cagliari.

Serie B nazionale Girone C – Malloni Porto Sant’Elpidio in un girone con nuove trasferte nel profondo sud della Penisola, che prenderà il via, anche in questo caso, nel primo weekend di ottobre con i calzaturieri che esordiranno il quel della Pallacanestro Senigallia. Fanno parte di questo torneo altre tre formazioni marchigiane Virtus Rossella Civitanova, Fabriano e Mosconi Ancona, oltre a: Bisceglie, Catanzaro, Giulianova, Lamezia Terme, San Severo, Basket eramo, Pescara, Nardò, Campli, Basket Teate e Corato.

Serie C Gold – Nuovo torneo, quarto a livello nazionale, dove troviamo la risorta Sutor Montegranaro che, un passo alla volta, si sta avvicinando pian pianino ai fasti di un tempo. Partenza anticipata di una settimana rispetto ai precedenti campionati, con la Sutor che esordirà al Palas locale di Via Ungheria, il 30 settembre alle ore 18,00, ospitando il Fossombrone. Altre sei saranno le corregionali al via in questa competizione intetregionale, le pesaresi Bramante e Pisaurum, le formazioni anconetane della Robur Osimo e del Falconara oltre al Basket Club Sambenedetto ed alla Vigor Matelica, con loro le umbre: Foligno, Val di Ceppo e Perugia, le abruzzesi e molisane: Chieti, Lanciano ed Isernia.

Serie C Silver Girone Marche/Abruzzo/Molise – La Virtus Basket Porto San Giorgio, unica rappresentante marchigiana a far parte di questo campionato, dopo la recente retrocessione ed il recentissimo ripescaggio estivo, aspetta con affascinante impazienza il primo fischio d’inizio che la porterà a fare lunghi ed inconsueti viaggi verso il vicino Abruzzo ed il più distante Molise. Portuali fermani che però non viaggeranno nella giornata d’esordio prevista sabato 6 ottobre (ore 18,15) al Palasavelli con il Mosciano. Di questo girone fanno parte anche: Pineto, Basket Aquilano, Chieti, Airino Campobasso, Teramo a spicchi, Torre de’ Passeri, Vasto, Campli.

Serie D Regionale Girone A – Che in questa stagione sportiva si arricchisce di altre due team del fermani, oltre ai riconfermati Basket Fermo e concittadini Victoria Basket ci saranno anche il Pallacanestro Pedaso, sceso volontariamente di serie e lo Sporting Porto Sant’Elpidio, appena salito di categoria. Prima giornata di andata prevista per il primo fine settimana di ottobre con i match per Basket Fermo e Pedaso rispettivamente con l’Ascoli Basket e Vigor Matelica, in viaggio verso San Severino Marche la neo promossa Sporting. Turno di riposo per la Victoria Fermo che debutterà il fine settimana seguente nel primo derby fermano sulla riviera con lo Sporting. Altre formazioni di questo torneo: Bad Boys Fabriano, Fichi Pollenza, Brown Sugar Fabriano, Sacrata Porto Potenza Picena, Basket Maceratese e 88ers Civitanova.

Promozione Marche – Qualche settimana in più da attendere per l’inizio del Torneo e, quindi, calendari ancora non pubblicati anche se nel frattempo è stato comunicato le squadre che faranno parte dei vari raggruppamenti. A differenza della stagione 2017-2018 tutte le squadre del fermano sono state inserite nello stesso Girone C e sono: Polisportiva 5 Fonti Amandola, Pedaso Basket, Sangiorgese 2000, San Crispino Basket e Faleriense Basket di Porto Sant’Elpidio, oltre a due formazioni dell’ascolano: Grottammare e Stormo Ubique Ascoli e tre maceratesi: CUS Camerino, Indipendente Macerata e Il Ponte Morrovalle.

Tiziano Vesprini