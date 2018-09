Porto Sant’Elpidio-Foligno: l’alleanza con l’Umbria nel segno della pasta

PORTO SANT'ELPIDIO - Al festival internazionale Primi d'Italia di Foligno torna Porto Sant'Elpidio, che gestirà uno stand dedicato ai primi di pesce con la partecipazione di sette ristoranti della città

Torna la partnership tra costa ed entroterra, tra Marche ed Umbria, tra Porto Sant’Elpidio e Foligno. Il comune rivierasco figurerà anche quest’anno tra i protagonisti di Primi d’Italia, il festival, che tocca la sua ventesima edizione dal 27 al 30 settembre. Sette i ristoranti coinvolti, uno stand tutto dedicato ai primi di pesce all’interno di una delle taverne delle contrade storiche folignati. L’esperimento dello scorso anno è stato impegnativo, ma esaltante, stando al racconto degli esercenti della città che hanno partecipato alla manifestazione. A presentare l’appuntamento, in sala giunta, sono arrivati l’assessore della città umbra Giovanni Patriarchi, il presidente di Epta Confcommercio Umbria ed ideatore di Primi d’Italia Aldo Amoni, ricevuti dall’assessore al turismo Elena Amurri e dal presidente del Consiglio comunale Milena Sebastiani.

“La partnership con Porto Sant’Elpidio è stata una scelta felice e siamo felici di averli di nuovo – commenta Amoni – Credo abbiano una location ideale per una città di mare, fa piacere che si sia compresa l’opportunità di promozione del territorio che questa manifestazione unica in Italia consente. La ventesima edizione sarà sempre più internazionale, con uno spazio dedicato alla Spagna, il Villaggio della paella. Sarà un anno dedicato alle donne ed avremo ospiti ben tre chef stellate, Viviana Varese, Cristina Bowerman e Silvia Baracchi. Avremo ospite Jessica Notaro, un simbolo del coraggio e della forza delle donne di superare le violenze, e la scienziata Patrizia Caraveo. Ci sarà anche un ampio spazio dedicato ai bambini ed un villaggio dei vini d’Italia”.

Ad aderire alla “campagna d’Umbria” cinque locali che hanno già partecipato nel 2017 e due novità: rappresenteranno Porto Sant’Elpidio i ristoranti Ciak, Trentasette, Tropical, Gambero, Cocoon, a cui si aggiungono La perla sul mare e I sapori del borgo. “All’inizio eravamo scettici, ma è stata un’esperienza straordinaria – raccontano i ristoratori – Non capita spesso nel nostro settore che ben 7 attività si mettano insieme. Lo facciamo per promuovere la città, abbiamo trovato un’affluenza incredibile ed un’accoglienza splendida dalla città di Foligno. E’ stato molto faticoso, ma ne è valsa la pena”.

Si congratula l’assessore folignate Patriarchi: “Ormai, a Foligno, il vostro mare lo consideriamo anche nostro. La sempre maggiore frequenza di visite tra costa ed entroterra dovrebbe farci riflettere su una programmazione congiunta tra città, ma anche tra regioni, a livello turistico”. Milena Sebastiani ha voluto fortemente, da assessore, la partecipazione ai Primi d’Italia: “Venni in visita due anni fa e pensai che sarebbe stato bello esserci. Coinvolsi i nostri ristoratori, senza i quali non si sarebbe mai realizzata questa collaborazione, e chiesi all’organizzazione l’esclusiva sui primi di pesce. Anche quest’anno porteremo delle attrazioni, i musici della Pasquella, il Borgo marinaro, la scarpa gigante di Armando Di Rocco”. Per chi mangerà allo stand di Porto Sant’Elpidio ci sarà anche un buono sconto del 10% nei 7 locali aderenti per incentivare una visita in città. Si associa ai ringraziamenti verso i locali l’assessore Amurri: “Una delle prime cose che ho fatto da assessore è stata cercare di coinvolgere le attività, spero che esperienze simili possano ripetersi, non è semplice mettere insieme attività consolidate della città e lavorare in sinergia. Sono certa che sia i 5 che hanno già partecipato che le 2 new entries ci consentiranno di fare una splendida figura”.