VOLLEY - All'importantissima manifestazione sportiva inaugurata ieri sulla riviera romagnola anche i portacolori del sodalizio grottese per la categoria Under 13, delegazione in rappresentanza della disciplina praticata all'interno delle Marche

RIMINI – Esistono delle soddisfazioni che vanno aldilà della categoria, momenti che per una scuola di pallavolo superano di gran lunga i risultati raggiungibili da qualunque Serie A.

E’ il caso della delegazione Under 13 M&G che, con grande orgoglio ed enorme piacere, è chiamata in questi giorni a rappresentare le Marche al Trofeo Kinder + Sport 2018 in scena a Rimini.

Due parole per capire la portata dell’evento: la più grande manifestazione under 14 in Italia, che vede la partecipazione di oltre 3.300 atleti provenienti dalle 20 regioni e province autonome del Paese, oltre alle rappresentanze delle comunità italiane di Canada e Svizzera; 45 specialità sportive che animeranno Rimini, ma anche alcuni campi delle province di Ravenna e Cesena fino a San Marino, dal 20 al 23 settembre.

Insieme ai ragazzi saranno presenti quasi 1000 tecnici e dirigenti e circa 5000 tra genitori e appassionati. L’Apt dell’Emilia-Romagna ha ipotizzato che per quel fine settimana siano circa 35.000 le presenze sulla riviera romagnola solo per il Trofeo Coni Kinder + Sport 2018, che coinvolge, solo per l’organizzazione, oltre 300 volontari. Per questa completezza di sport e discipline (35 federazioni presenti) viene denominata come le Olimpiadi Italiane Under 14.

Ora probabilmente è molto più chiaro il motivo per cui è davvero significativa la partecipazione dei ragazzi della M&G Scuola Pallavolo a questa manifestazione: rappresenteranno infatti la Regione Marche per quanto concerne la disciplina del volley maschile, nella manifestazione giovanile più importante d’Italia: aspetto notevole per una realtà territoriale di riferimento ma tutto sommato piccola proprio come i suoi ragazzi, soprattutto se paragonata a società storiche e ben più blasonate delle altre regioni italiane.

La manifestazione è iniziata ieri pomeriggio con una cerimonia di apertura davvero “da Olimpiadi”, una parata che ha portato le delegazioni a raggiungere parco XXV Aprile attorno alle 18:30; quindi i saluti istituzionali, l’accensione della fiaccola, uno spettacolo sull’invaso Tiberio fino all’apertura ufficiale dei giochi e i fuochi d’artificio, il tutto sotto la conduzione del giornalista Lorenzo Dallari con la collaborazione di Andrea “Lucky” Lucchetta. Le gare si svolgeranno tra stamattina, pomeriggio e sabato mattina. Quindi, sabato sera in piazzale Fellini, la festa conclusiva con la premiazione della delegazione vincitrice e una serata di divertimento per i piccoli atleti dopo le intense giornate di sport.

Calabria, Umbria, Campania, Liguria, Lazio e Molise gli “avversari” delle Marche ma il medagliere ed i risultati sportivi interessano relativamente. Ovvio che i “ragazzi terribili” in maglia M&G proveranno a vendere cara la pelle ma, nel pieno ed autentico spirito olimpico, ciò che davvero e più conta è l’essere lì, per vivere momenti come questi, giornate che siamo certi ricorderanno per tutta la vita, esperienze che solo chi ha avuto la fortuna di vivere può capire quanto possano arricchire dal punto di vista sportivo ed umano.

Diego Foresi, Diego Tegazi, Andrea Romiti, Francesco Bonifazi ed Alessandro Pasquali i fortunati “soldatini sportivi” chiamati a vivere questa splendida occasione, accompagnati da coach Francesco Pison e dal dg Rossano Romiti, una delegazione che bene ha fatto a livello regionale ma che soprattutto è addirittura “sotto età” rispetto alla taglia del Trofeo, aspetto che accresce ancor di più il piacere della società di poter dare loro questa magnifica opportunità.