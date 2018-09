L’Atletica Sangiorgese trionfa

nella 16ma prova

del Gran Prix Giovanile

ATLETICA - Gara organizzata dallo stesso sodalizio ed andata in scena domenica scorsa, 23 settembre. Le notizie positive per l'associazione sangiorgese non finiscono qui: la "Renato Rocchetti" si è distinta anche al Memorial Musacchio di Isernia

PORTO SAN GIORGIO – L’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” è stata profeta in patria. Oltre ad organizzare, ha infatti vinto la sedicesima prova del Gran Prix giovanile di corsa su strada, “Coppa Kahru”, che ha visto mezzofondisti dai 12 ai 15 anni sfidarsi sul lungomare di Porto San Giorgio. Nella classifica finale, la Sangiorgese ha preceduto il Team Atletica Porto Sant’Elpidio e l’Atletica Amatori Osimo. A livello individuale, i 2000 m cadetti hanno visto la vittoria dell’abruzzese, dell’Atletica Vomano, Francesco Marcheggiani, che ha battuto Ivan Damiani, della Collection Atletica Sambenedettese e Iacopo Prencipe, Atletica Ama Civitanova. Nella prova femminile la vittoria è andata a Elisia Ripari davanti a Chiara Catena. Nei 1500 m ragazzi, vinti da Jacopo Sanginesi, Federico Pietracci è stato secondo e il sangiorgese Pietro Crosta terzo. Sul podio della gara ragazze sono salite Marica Melatini per Civitanova, l’elpidiense Emma Pallotta e Alessandra Papetti per la Sangiorgese. Nel frattempo, le sorelle Cuccù raccoglievano successi a Isernia, nel tradizionale Memorial Musacchio. Martina, che quest’anno non ha sbagliato un colpo, ha stravinto gli 80 m ostacoli in 11’’69, senza che nessuna delle avversarie fosse in grado di avvicinarla, ed è stata una delle frazioniste della staffetta 4×100 marchigiana, vittoriosa su Puglia, Abruzzo e Umbria. Francesca Cuccù si è invece migliorata nel salto triplo e con un hop-step-jump di 10,87 m ha colto l’argento.