Fermo Basket, su il sipario e

pronto ai blocchi di partenza

PALLACANESTRO - Dalla Serie D della prima squadra al minibasket, passando per i circuiti internazionali ed i canonici tornei under per i giovani. Tutto confermato oggi pomeriggio, quando sono stati tolti i veli alla ricca agenda societaria per la stagione alle porte 2018/19

... sabato 29 settembre 2018 - Ore 22:09

FERMO – Oggi pomeriggio alle 17.00, presso la palestra Coni di piazzale Tupini, si è svolta la presentazione della Basket Fermo in prossimità dell’inizio dei campionati 2018/19. L’associazione parteciperà al campionato regionale di serie D con la prima squadra, a quattro campionati giovanili (U13, U14, U14 femminile e U16 maschile) ed a vari tornei di minibasket (Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli) guidati dalle sicure mani di Maria Principini e Marco Marilungo. Per approcciare la stagione sono state instaurate importanti collaborazioni con società sportive del territorio, come lo Sporting Basket Club di Porto Sant’Elpidio e la Virtus Porto San Giorgio. Un’ulteriore importante collaborazione è stata realizzata con la Sutor Basket Montegranaro, la cui cooperazione è ormai strutturale. Nell’arco dell’anno la società prenderà parte a diversi tornei anche internazionali. Si sta infatti preparando una trasferta a Budapest per fine ottobre, dal 26 al 29, mentre a marzo farà visita agli amici di Wieliczka in Polonia. Per quanto riguarda i campionati giovanili i ragazzi del 2006 per la prima volta parteciperanno al campionato regionale dell’U13 guidati da Marco Marilungo. Un grande in bocca al lupo per l’esordio a questi ragazzi che solo pochi mesi fa hanno partecipato da protagonisti al Torneo Internazionale di luglio nella categoria “Esordienti”. L’U14, invece, che lo scorso anno si è classificata terza nel campionato regionale, tenta anche quest’anno di bissare i successi dell’anno scorso puntando a migliorare la performance agonistica. Compito affidato al coach Marco Ciarpella che oltre a solcare i parquet della Serie C Gold con la Sutor Basket Montegranaro si cimenta anche nei campionati giovanili. L’U14 femminile, le famigerate “sgalosce” reduci dalla conquista della Coppa Marche dello scorso anno, guidate di nuovo da Marco Marilungo riproveranno di nuovo a far tremare i campi di mezza regione con la loro proverbiale carica agonistica. L’U16 nasce dalla collaborazione con lo Sporting Basket Club di Porto Sant’Elpidio e la Virtus Porto San Giorgio che ha dato luogo ad una squadra che giocherà nel campionato “Eccellenza” sotto il nome dello Sporting ed una squadra che militerà nel campionato regionale con il nome di Basket Fermo. Quest’ultima sarà affidata alla guida del coach Mattia Sagripanti. All’interno della società sta crescendo anche un nuovo gruppo dirigente ad oggi incarnato da Alessandro Alessandrini, Fabrizio Amatucci, Marco Cipriani, Roberto Ilari, Marco Marinangeli, Lorenzo Mezzabotta, Paolo Pasqualini, Francesco Sandroni, Tiziano Sollini. Nonostante sia solo fine settembre è ripartita l’organizzazione del 13° Torneo Internazionale. A fine ottobre, infatti, il Basket Fermo ospiterà in città una delegazione proveniente da Dubai che verrà a Fermo a visitare le strutture sportive per partecipare al torneo di luglio. Se il buon giorno si vede dal mattino la prossima edizione sarà davvero ricca di partecipazioni importanti. La squadra Senior che parteciperà al campionato di Serie D, dopo la splendida ed entusiasmante performance dello scorso anno, durante il quale ha sfiorato la promozione in Serie C, si ripresenta in campo più determinata che mai. La rosa anche quest’anno ha una forte nota di fermanità, infatti 9 ragazzi su 15 sono di Fermo o cresciuti sportivamente a Fermo: Paolo Luciani, Paolo Santini, Mattia Cardarelli, Michele Angeloni, Filippo Poggi, Filippo Sandroni, Matteo Malaspina, Davide Mezzabotta, Gegè Amelio e Andrea Cingolani. A questi si sono aggiunti nuovi atleti come Stefano Meconi, Simone Poeta, Marco Acquaroli, Jacopo Cerigioli, Roberto Pagliari e Andrea Giusti. La società ringrazia inoltre l’inossidabile professor Giovanni Giacopetti che ha guidato gli atleti nella preparazione atletica senza dimenticare l’amministrazione comunale la cui collaborazione è indispensabile per ogni attività societaria.