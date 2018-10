SERIE D - La compagine di volley di Serie D bissa il successo nelle dinamiche del trofeo marchigiano avendo la meglio sulla selezione di Capodarco della Idropompe Fermana

SANT’ELPIDIO A MARE – Dopo il vincente debutto casalingo contro la Volley Angel’s, sabato 29 settembre le ragazze della Emmont hanno bissato il successo in Coppa Marche superando a Capodarco la Idropompe Fermana.

Con un 15 ad 11 al 5^ set dopo oltre due ore di gioco le “terribili matricole” hanno battuto l’esperta formazione fermana, con viva soddisfazione dell’intera società. E’ stata una battaglia vera e propria con set tirati e scambi prolungati dove le giovani ragazze elpidiensi hanno saputo conquistare un altro successo con caparbietà.

Se finora il cammino in Coppa per le ragazze di Lorenzoni è stato difficile ma ricco di soddisfazioni (nella classifica generale la Emmont occupa il secondo posto), adesso inizia la fase davvero dura: domani, mercoledì 3 ottobre con inizio alle ore 20.00, arriva a Casette D’Ete la Volley Torresi Potenza Picena, esperta formazione di serie superiore (serie C).

A seguire sabato 6 ottobre alle ore 21.00 si andrà a fare visita alla Futura Tolentino, squadra di pari grado e prossima avversaria anche in campionato.

L’ultimo impegno di Coppa è previsto per sabato 13 ottobre alle 21.00 a Casette D’Ete, dove arriverà la capolista Montecassiano. Ancora tre importanti impegni prima di dare inizio all’inedita sfida di campionato, in serie D.

LA ROSA DI STAGIONE

Alessandro Lorenzoni head coach

Emanuele Monti vice

PALLEGGIATRICI

MARTINA SANTARELLI anni 24

(ex Rapagnano in serie C)

ALESSIA NARDELLA anni 16

(proveniente dal vivaio Emmont)

CENTRALI

AMAL BEN YHAIA anni 17

(già Emmont da diverse stagioni)

MARINA SANTANDREA anni 16

(proveniente dal vivaio Emmont)

ELISA VALENTINI anni 15

(proveniente dalla VIDEX Grottazolina)

SCHIACCIATRICI

LIVIA XHAFA anni 17

(proveniente dal vivaio Emmont)

LAURA LLAZI anni 17

(proveniente dal vivaio Emmont)

EMILI CORRADETTI anni 16

(proveniente dal vivaio Emmont)

LUDOVICA PESCI anni 16

(proveniente dal vivaio Emmont)

DIANA MARCANTONI anni 16

(proveniente dalla soc. Amandola)

ZULEIKA SGARIGLIA anni 14

(proveniente dal vivaio Emmont)

ERIKA PEDICONE anni 13

(proveniente dal vivaio Emmont)

LIBERO

CHIARA TULLI anni 23

(già Emmont da diverse stagioni)