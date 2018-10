A/14 - Il conducente del veicolo, fermato all'interno di un'area di sosta, si è dato alla fuga e dopo aver attraversato la carreggiata autostradale si addentrava nella vegetazione dei campi adiacenti. Autocarro, con targhe rubate, asportato da un oleificio toscano

L’operazione rientra nell’ambito dei quotidiani controlli della polizia stradale di Fermo in ambito autostradale. Ma andiamo per ordine. Durante le normali attività di controllo effettuate dalla polizia di Stato sull’A/14, una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Porto San Giorgio, ha fermato un autocarro Mercedes di colore bianco.

“Il conducente del veicolo, fermato all’interno di un’area di sosta – fanno sapere dalla questura di Fermo – si è dato immediatamente alla fuga e dopo aver attraversato la carreggiata autostradale si è addentrato nella vegetazione dei campi adiacenti.

Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento dell’uomo coinvolgendo anche le pattuglie delle forze dell’ordine presenti in zona.

Le ricerche date a tutto il personale, in prima battuta non hanno dato esito positivo ma la minuziosa descrizione del soggetto in fuga, ne permetterà una facile individuazione.

Il veicolo lasciato in abbandonato è stato messo in sicurezza dagli agenti e successivamente, grazie anche al personale qualificato del Gabinetto Polizia Scientifica della Questura di Fermo, è stato minuziosamente ispezionato.

Si è così scoperto che l’autocarro recava targhe rubate e lo stesso furgone era stato asportato da un oleificio toscano.

All’interno del mezzo sono stati trovati grandi contenitori in plastica e acciaio contenenti circa 2.000 litri di olio di proprietà dell’oleificio. Il veicolo e la merce sono stati recuperati e sequestrati per il prosieguo delle indagini. Da quanto si è appreso dall’azienda toscana, il recupero del furgone e del materiale in esso contenuto ha procurato all’azienda un risparmio di circa 25 mila euro”.