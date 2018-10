L’associazione Ugo 27 tra presente e futuro: sul tavolo anche il percorso con i malati di Alzheimer al Sassatelli

CIVITANOVA MARCHE - Presentazione dell'attività svolta nell'anno in corso e sui progetti in cantiere dell'associazione di Montegranaro in programma venerdì 19 ottobre al ristorante Il Brigantino

... lunedì 15 ottobre 2018 - Ore 18:19

Venerdì 19 ottobre: è la data scelta dall’associazione di promozione sociale Ugo 27 (LEGGI QUI) per presentare le attività svolte e le prospettive future. A partire dalle ore 21, all’interno del ristorante Il Brigantino di Civitanova Marche, soci fondatori e sostenitori di questa realtà nata a Montegranaro si confronteranno anche con l’apporto di materiale multimediale. Ad aprire sarà Sandra Franceschetti, che parlerà del lavoro sviluppato nel 2018 e dei progetti in cantiere. Gianluca Franceschetti presenterà insieme a Sergio Soldani un estratto dello spettacolo teatrale da loro ideato “Viaggi E Paraggi” con relativi interventi musicali Simona Maroni farà un breve resoconto del suo percorso con i malati di Alzheimer al Sassatelli di Fermo e traccerà le linee guida per eventuali progetti futuri nei quali le sue competenze verranno messe a disposizione di altre realtà della medesima importanza. Simone Paglialunga presenterà alcuni filmati inediti del Festival RiparArte e parlerà di nuovi progetti audiovisivi con i quali l’associazione intende promuovere la propria attività, ma anche creare contenuti che mettano in luce realtà che necessitano interventi solidali. A seguire dj set.