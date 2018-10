PALLAVOLO - All'esordio nel campionato di Serie D le elpidiensi hanno regolato le portacolori della Lardini Filottrano con un rotondo 3-0

SANT’ELPIDIO A MARE – Le “terribili matricole” di coach Lorenzoni, in poco più di un’ora, hanno superato le promesse della Lardini Filottrano (società di serie A1).

IL TABELLINO

EMMONT VOLLEY 3: Xhafa, Nardella, Llazi, Sgariglia, Santandrea, Corradetti, Santarelli, Valentini, Marcantoni, Tulli. All. Lorenzoni

FILOTTRANO LARDINI 0: Cangiano, Carpera, Diztarevic, Giorgi, Citti C., Citti M, Giulietti, Manuel Manuel, Valeri, Zappi, Papi, Antonelli. All. Persico

PARZIALI: 25-19; 25-21; 25-17

LA CRONACA

Santarelli & C si sono presentate attente e concentrate a questo debutto, incassando cosi un successo pieno e l’applauso dei tanti sostenitori tornati a riempire la palestra di Casette D’Ete.

Vincere alla prima è il miglior viatico per iniziare questo inedito percorso in serie D che sarà sicuramente impegnativo e lottato ma che indubbiamente potrà essere il termine di crescita per le giovani pallavoliste della Emmont.

Neanche il tempo di rifiatare e già c’è da pensare al secondo impegno stagionale: mercoledì 24 alle ore 21.00 si giocherà a Montegranaro il derby delle due formazioni fermane inserite nel difficile girone B di questa serie D. Poi ci sarà il turno di riposo, dato che il girone è costituito da nove squadre.