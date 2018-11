FESTIVAL - Il presidente di Fermo Promuove, Di Chiara: "A Merano abbiamo dato una visibilità importante al territorio e creato i presupposti per una valorizzazione di carattere internazionale”

Consorzio Clara, Guidoliva, La Golosa, Sabelli, Regina dei Sibillini, Top Catering, Amandola Tartufi, Serena Azienda Agraria, alle quali si aggiunge la Distilleria Varnelli, La Pasta di Aldo e Carso Pietro rappresenterà le Marche Centro-Sud al Merano Winefestival&Gourmet in programma dal 9 (apertura del Festival e relativa serata di gala) al 12 novembre prossimo.

Ancora una volta, grazie al sostegno della Camera di Commercio e alla puntuale organizzazione di “TopCatering” di Gianni Lamponi, il territorio sarà protagonista della kermesse meranese, vetrina di caratura mondiale che vedrà la presenza di oltre 7.500 visitatori (tra i quali numerosissimi buyer italiani e stranieri, titolari di ristoranti e hotel, proprietari di attività di nicchia alla ricerca di quanto di meglio offrono le eccellenze locali, e circa trecento giornalisti accreditati) in tre giorni. Oltre alle aziende (Mauro Nucci, come accade da anni, ha curato tutti gli aspetti logistici per mettere a proprio agio le persone accreditate della collettiva), tra i protagonisti lo chef Sandro Pazzaglia: “Siamo orgogliosi di essere ancora a Merano. Prepareremo un primo piatto per il gala che sia espressione della nostra terra, una pasta all’uovo con sugo di molluschi e pesce dell’Adriatico”, ha detto.

Massimo Serena dell’omonima azienda agraria, per la prima volta in collettiva ha aggiunto: “Quello di Merano è un salotto mondiale e quindi è davvero bello esserci. Forniremo agli chef i nostri oli, in particolar modo il Sargano di Fermo, perché come tutti i monocultivar rappresenta perfettamente il nostro territorio”. “La partecipazione al Wine Festival è stata l’ultima delibera dell’ente firmata proprio nella giornata di martedì – ha detto il presidente di Fermo Promuove Nazzareno Di Chiara – a Merano abbiamo dato una visibilità importante al territorio e creato i presupposti per una valorizzazione di carattere internazionale”. Testimonianza positiva anche dal titolare di “Guidoliva” che a Merano è presente da otto anni. Tutto pronto, quindi, per la spedizione cui un ruolo fondamentale lo recita “TopCatering” di Gianni Lamponi, già in Alto Adige per preparare al meglio l’arrivo delle aziende e “testare” il primo piatto per la serata di gala da servire a oltre cinquecento ospiti, nello splendido salone delle feste del Kuraus.