FERMO/TOSCANA - Lo chef fermano stellato Danilo Bei a San Miniato premiato come ambasciatore del tartufo

È il mese del Re della tavola, il tartufo, e l’Accademia di Tipicità è stata protagonista in Toscana in questi giorni per uno degli eventi più importanti d’Italia sul famoso e pregiato alimento.

Il Festival delle eccellenze marchigiane è stato invitato, in virtù di un rapporto del Comune di Fermo con la locale Amministrazione, alla mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato (Pisa), giunta alla 48esima edizione.

E proprio la ‘Città di Fermo’ ha inaugurato l’Officina del Tartufo, riservata ai gourmet-show. “In questo spazio allestito in piazza del Duomo, lo chef stellato (uno dei cinque nelle Marche, uno dei primi 15 anni fa nella nostra regione ad essere insignito di questo riconoscimento) del Ristorante Emilio di Fermo, Danilo Bei, che appartiene all’associazione giovani ristoratori di Europa – fanno sapere dal Comune – ha esaltato i sapori delle Marche in abbinamento al locale tartufo, con estro e creatività.

Nell’occasione una delegazione del Comune di Fermo, accolta dal Sindaco Vittorio Gabbanini e dal Vice Sindaco Chiara Rossi di San Miniato, composta dal primo cittadino Paolo Calcinaro e dal consigliere comunale Silvia De Santis, ha presentato il territorio ed ha stretto un patto di amicizia con la realtà toscana, invitandola in qualità di territorio ospite a Tipicità 2019, in programma dal 9 all’11 marzo 2019. Nel corso dell’iniziativa esposte anche opere dell’associazione culturale fermana “Star Art”.

“Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di San Miniato per l’accoglienza, per l’invito, per l’opportunità di presentare Fermo, anche con il suo Festival Tipicità e con lo chef fermano Danilo Bei. Saremo molto lieti di avere San Miniato ospite a Tipicità a marzo” ha detto il sindaco Calcinaro.

Danilo Bei è stato inserito nella “wall of fame” del centro toscano come “Ambasciatore del Tartufo”, insieme ad illustri personalità. “Sono molto lieto di questo riconoscimento, che cercherò di onorare sempre, frutto di impegno e passione per questo lavoro” – ha detto Bei. Due delle ricette pensate da Bei per l’occasione, cicala di mare al finocchietto e tartufo bianco insieme a tortello con frutti dell’Adriatico e Tartufo Bianco figurano nel primo ricettario del Tartufo Bianco di San Miniato, creato con il contributo di selezionati chef di livello nazionale ed internazionale.