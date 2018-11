EVENTI - L'Assessore Beverati ricorda anche l'altro momento che caratterizzerà il fine settimana cittadino: l'inaugurazione della Pinacoteca “Gottardo Mancini”

Seconda edizione per la rassegna bandistica organizzata dalla Banda Musicale “Omero Ruggeri”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale ed in collaborazione con l’Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) Marche. L’appuntamento è per sabato 1 dicembre, a partire dalle ore 21 al Teatro La Perla (ingresso libero).

“Di fatto è l’evento che inaugura il nostro calendario natalizio – sottolinea Giacomo Beverati, Assessore alla Cultura -. Siamo veramente orgogliosi del lavoro sviluppato dalla Banda; un lavoro che ci ha visto sempre in prima linea, facendo ogni anno di più sia come risorse che come spazi. Ricordo anche che durante il prossimo mese di feste per il Natale ritroveremo la Banda in altre due occasioni. Voglio ringraziare, infine, gli ospiti che parteciperanno a questa suggestiva rassegna”.

“È enorme lo sforzo che stiamo compiendo come famiglie e come ragazzi per rilanciare questa esperienza di realtà bandistica che, a Montegranaro, mancava da oltre 60 anni – rimarca il Presidente Armando Mariani -. Ringrazio chi, a vario titolo, si è impegnato su questo fronte e la Giunta guidata dal Sindaco Ediana Mancini, che ci ha dato supporto economico e logistico in tutti questi anni. Ospitare per la seconda volta questa manifestazione è motivo di vanto e di certo continueremo a lavorare affinché si confermi come eccellenza di livello territoriale e non solo”.

L’Assessore Beverati ricorda l’altro momento che caratterizzerà il sabato di Montegranaro: l’inaugurazione della Pinacoteca “Gottardo Mancini”. “Voglio congratularmi con Barbara e con la sua famiglia per l’impegno profuso in questi anni e per aver creato uno spazio che saprà dare luce con ancora più forza le attività culturali della nostra città”.

Il giorno dopo, sempre sul palco del Teatro La Perla, prenderà forma il secondo appuntamento della Stagione Concertistica organizzata dagli Amici delle Musica insieme a Tam Tutta un’Altra Musica e con il contributo dell’Amministrazione comunale. Protagonisti, a partire dalle ore 17.15, saranno I Solisti di Santa Cecilia Francesco Di Rosa (oboe) e Andrea Zucco (fagotto), supportati dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana.