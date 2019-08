MONTEGRANARO - L'assessore Beverati: "A settembre sarà organizzato un ulteriore soggiorno termale. Stiamo potenziando le iniziative per la terza età. Il prossimo anno tenteremo di estendere ulteriormente queste interessanti e piacevoli esperienze"

Si è conclusa a fine luglio l’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Montegranaro ‘Luglio al Mare’.

“Esprimo grande soddisfazione per l’edizione di quest’anno, conclusasi martedì con un pranzo – commenta l’assessore Giacomo Beverati – Quest’anno abbiamo registrato una grande partecipazione e siamo arrivati a quasi ottanta iscritti: è stato, quindi, necessario predisporre una seconda corsa con pullman per Civitanova Marche dove i nostri concittadini over 60 hanno potuto godere di un mese al mare, con trasporto dedicato ed ombrellone a carico dell’ente in uno chalet della città rivierasca. Abbiamo voluto accogliere tutte le domande giunte ai nostri uffici e abbiamo aggiunto una corriera all’unica che di solito predisponevamo. I partecipanti sono stati molto soddisfatti dell’iniziativa e di questo ringrazio chi mi ha preceduto, l’ex assessore Cristiana Strappa”.

Per Beverati questa è la dimostrazione di come: “I Servizi Sociali del Comune di Montegranaro non contribuiscano solamente ad alleviare situazioni di difficoltà e sofferenza, ma riescano anche a garantire servizi alla persona che migliorino la qualità della vita. Il Comune ha già organizzato a giugno due diverse iniziative per soggiorni termali per anziani: una della durata di 13 giorni con soggiorno ad Abano Terme con la partecipazione di oltre 30 persone ed altre due con altrettanti partecipanti e corse giornaliere, durante il mese di giugno alle terme di Tolentino e Sarnano. A settembre, inoltre, sarà organizzato un ulteriore soggiorno termale a Tolentino. Stiamo potenziando le iniziative per la terza età, quest’anno abbiamo coperto tutti i mesi estivi con cinque diverse iniziative ed ottimi risultati in termini di partecipazione e di qualità dei servizi erogati. Il prossimo anno tenteremo di estendere ulteriormente queste interessanti e piacevoli esperienze”.