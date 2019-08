PORTO SAN GIORGIO - Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce azzurra di Porto San Giorgio e della Verde Porto Sant'Elpidio, oltre all'automedica. Inevitabili code e rallentamenti lungo la ss16

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo la statale Adriatica, all’altezza della rotatoria per l’immissione in via Marche. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto e i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio e la Croce verde di Porto Sant’Elpidio hanno soccorso tre adulti e un bambino.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, sembrerebbe nulla di grave per alcuno. L’incidente ha provocato code e rallentamenti lungo la principale arteria viaria del Fermano, oggi condizionata anche dal passaggio del Gran Premio di Capodarco.