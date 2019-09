Schianto frontale con l’apetta: soccorso in eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Subito si è attivata la macchina dei soccorsi coordinata dal 118 di Ascoli. Sul posto un equipaggio della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, l'auto medica da Civitanova Marche, eliambulanza, carabinieri e soccorso stradale

di Pierpaolo Pierleoni

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi attorno alle 15 in Via Cavour, ovvero lungo la Statale Adriatica nord di Porto Sant’Elpidio. Un uomo di circa 75 anni, del posto, stava viaggiando in direzione nord quando, poco prima dell’incrocio con la strada provinciale Fonte di Mare è uscito di strada schiantandosi frontalmente contro una recinzione in prossimità di un palo.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi coordinata dal 118 di Ascoli. Sul posto un equipaggio della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e l’auto medica da Civitanova Marche. Sanitari che hanno preso in cura l’anziano. Vista la dinamica dell’incidente, la cui ricostruzione è stata affidata ai carabinieri, e il trauma cranico e facciale riportato dall’uomo è stato disposto l’arrivo dell’eliambulanza atterrata a poca distanza. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette per ulteriori accertamenti. Sul posto anche un mezzo del soccorso stradale che ha provveduto a rimuovere il mezzo incidentato e alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’incidente.