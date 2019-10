FERMO - Da oggi al 6 ottobre stand e pasta gluten free. L’Aic ha organizzato per domani nel tendone principale un incontro alle ore 17.30 dal titolo “Ma non è che per caso si attacca? Celiachia quanta ignoranza”, incontro per informare su questa malattia alla quale sarà presente Barbara Marraccini dell’Unità di Gastroenterologia dell’ospedale Murri di Fermo



“Grani, alimentazione, filiera, cultura agricola e produzioni locali, ma anche attenzione a chi vuole gustarsi un piatto di pasta senza glutine perché la celiachia è una vera e propria malattia e per chi ne è affetto mangiare gluten free rappresenta l’unico rimedio.

Dunque anche in questa nuova edizione di Fermo e Pasta, in scena in piazza del Popolo a Fermo da oggi al 6 ottobre, in un evento che vede insieme l’assessorato al Commercio del Comune di Fermo, Eventi No stop, il sostegno di Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, il coordinamento di Carlo Pagliacci, la collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia e dell’Istituto “Carlo Urbani” – indirizzo enogastronomico di Porto S. Elpidio e Sant’Elpidio a Mare ed il sostegno di Giano, spazio a incontri con l’Associazione Italiana Celiachia”. “Una malattia – ha ricordato Romina Giommarini, presidente regionale dell’Aic, associazione che anche per quest’anno ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare a Fermo e Pasta, come commenta con grande soddisfazione la presidente regionale – ogni giorno è molto difficile mangiare fuori casa, di sicuro è quasi sempre impossibile farlo in una piazza durante un evento come questo. Grande è la sensibilità di questa amministrazione che ci invita a partecipare ad ogni evento – prosegue la presidente – rendendo possibile ad intere famiglie di mangiare un piatto di pasta insieme nella piazza della propria città. Ad oggi le famiglie che hanno un celiaco in casa sono quasi cinquemila quindi è sempre più necessario fare informazione, sensibilizzare e conoscere la celiachia per saper cucinare gluten free”.

Durante i giorni della manifestazione ci sarà dunque uno stand dedicato alla cucina gluten free dove poter mangiare pasta senza glutine e sempre l’Aic ha organizzato per il 4 ottobre nel tendone principale un incontro alle ore 17.30 dal titolo “Ma non è che per caso si attacca? Celiachia quanta ignoranza”, incontro per informare su questa malattia alla quale sarà presente Barbara Marraccini dell’Unità di Gastroenterologia dell’ospedale Murri di Fermo.