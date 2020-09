EVENTI - "Dopo tre mesi di sperimentazioni, entra a regime un format di successo per realizzare eventi in tutta sicurezza. Dalle Marche parte un messaggio forte e chiaro per l'intero Belpaese: "Finalmente siamo entrati nella nuova normalità". Si apre una nuova fase per spettacoli e manifestazioni

“Nella serata di ‘A Tuttobrodetto’, spettacolo multisensoriale tenutosi domenica scorsa all’arena ‘Beniamino Gigli’ di Porto Recanati, è partito un messaggio deciso ed inequivocabile, di quelli oggi indispensabili per riprendere il cammino: dopo oltre tre mesi di eventi accuratamente sperimentati, possiamo finalmente affermare che ormai siamo decisamente ripartiti, con un format sicuro da adottare in futuro nell’organizzazione di spettacoli e manifestazioni”.

E’ quanto fanno sapere dal Grand Tour delle Marche di Tipicità.

“Condotto da un brillantissimo e coinvolgente Tinto di Rai Radio 2 ‘Decanter’, lo show ha evidenziato la versatilità di un innovativo modus operandi caratterizzato da linee guida che d’ora in poi, alla luce della situazione che stiamo vivendo, determineranno la riacquisita normalità. Davanti ad un pubblico di oltre 1500 persone, 200 delle quali in presenza ed il resto in collegamento Facebook, l’evento di Porto Recanati – spiegano dall’organizzazione – ha fatto registrare una platea di un’ampiezza sicuramente impensabile in passato. Occorre osservare, peraltro, che tale format strutturato in parte online, attraverso i social, ed in parte offline, ovvero in presenza, apre scenari nuovi che sicuramente sussisteranno anche quando l’emergenza sanitaria rappresenterà un lontano ricordo.

Sperimentato fin dai primi di giugno in diverse location della regione, tra le quali Civitanova Marche, Senigallia, San Benedetto del Tronto e Camerino, l’innovativo format studiato da Tipicità si caratterizza per l’estrema sicurezza ed il più rigido rispetto delle norme anti Covid, requisito che ha permesso a tante località di non interrompere la propria presenza sulla scena, di ampliare la quantità di pubblico partecipante alle manifestazioni su aree geografiche sconfinate, di far recuperare alla gente abitudini comportamentali venute a mancare nei mesi scorsi. In altri termini apre un mondo e si apre al mondo!

L’evento di Porto Recanati è l’undicesima tappa dell’attuale edizione del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed Anci Marche con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking. Presente a Porto Recanati il Wealth Advisor Massimo Cupillari.

Ora il Grand Tour delle Marche prosegue con altre numerose tappe che nei prossimi due mesi, con la medesima ormai collaudata modalità, toccheranno alcuni tra i più interessanti centri della regione. Inoltre, come annunciato nei giorni scorsi, ha preso avvio anche la settima edizione di Tipicità in blu, il Festival della Blue economy che si tiene ad Ancona e che proporrà un ulteriore upgrade di quanto fin qui realizzato in tema di diffusione dei nostri territori ai quattro angoli del pianeta”.