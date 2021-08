Incidenti in A14 e sulla Castiglionese: tre persone soccorse dalla Croce azzurra

INCIDENTI - Il primo intorno alle 13 in A14, tra Porto San Giorgio e Fermo. Il secondo lungo la Castiglionese, all'altezza dell'incrocio con via Medi. Tre persone trasportate in ospedale. Fortunatamente nessuna in gravi condizioni

6 Agosto 2021 - Ore 16:50 ...

Due incidenti nell’arco di un paio d’ore. Il primo in A14, al chilometro 275, tra Porto San Giorgio e Fermo, direzione nord, con un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un guard rail. Sul posto sono intervenuti, allertati dalla centrale 118, i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio, i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia stradale, sottosezione autostradale di Porto San Giorgio. E mentre i poliziotti si mettevano al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, autonomo, e nel quale non sono rimaste coinvolte altre vetture, limitando anche temporaneamente la circolazione stradale, i sanitari hanno soccorso i due anziani che viaggiavano a bordo della vettura finita contro il guard rail. I due, non in gravi condizioni, dopo essere stati medicati e stabilizzati sul posto, sono stati trasferiti all’ospedale di Civitanova Marche.

Da lì a un paio d’ore incidente lungo la Castiglionese, all’incrocio con via Medi. Coinvolte tre vetture. E una persona è stata, anche in questo caso, soccorsa dalla Croce azzurra di Porto San Giorgio e trasportata all’ospedale Murri di Fermo. Nulla di grave, per fortuna, anche in questo caso. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale di Fermo per i rilievi del caso. Inevitabile qualche rallentamento alla circolazione stradale.