Nuovo sportello Anmil «per offrire numerosi servizi ai cittadini»

18 Febbraio 2022 - Ore 08:49 ...

Alle 11 di ieri presso il centro polifunzionale Q-bo wellness di Montegiorgio, è stato inaugurato ufficialmente uno sportello informativo Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro) come sotto sezione della sede territoriale di Fermo.

Le attività dell’Associazione, presso il Q-bo, saranno quelle di diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza in un ambiente dedicato alla cura del corpo e della mente, in cui le persone socializzano facendo sport ed attività ricreative.

La conferenza stampa è stata moderata dal presidente Anmil Marche e Territoriale Fermo, Marcello Luciani, il quale ha subito ricordato la terribile tragedia che ha colpito l’intera popolazione del Fermano, la morte del giovanissimo Giuseppe Lenoci, mentre stava svolgendo un tirocinio presso un’azienda come alternanza scuola lavoro.

Hanno partecipato alla conferenza stampa le più alte cariche politiche del territorio tra i quali ricordiamo il presidente della Provincia di Fermo e Sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi, il sindaco di Rapagnano Elisabetta Ceroni, il vicesindaco di Montegiorgio ed assessore ai servizi sociali Maria Giordana Bacalini, l’assessore alla cultura di Montegiorgio Michela Vita, l’assessore al territorio sempre di Montegiorgio Alan Petrini, l’assessore ai servizi sociali di Fermo Mirco Giampieri; il parroco di Monteverde Don Mauro ed il responsabile del Q-bo Wellness Claudio Mennecozzi.

Per Anmil erano presenti anche il vicepresidente Regionale Andrea Lanari ed il vicepresidente territoriale Giovanni Monaldi.

Il presidente Luciani ha inoltre affermato: «L’attività che svolge la nostra associazione in favore di soci e cittadini mira a farci essere innanzitutto un importante punto di riferimento per le famiglie che si ritrovano, improvvisamente, ad avere a che fare con un infortunio che ne sconvolge la vita e mette a dura prova la forza di reagire. Solidarietà e vicinanza sono i nostri punti di forza ma poi intervengono i nostri esperti e professionisti affinché il nostro supporto si traduca in azioni concrete».

Alla fine della conferenza stampa, tutti gli intervenuti si sono ritrovati nell’adiacente bar ristorante Q-bo per degustare un piacevole quick lunch.