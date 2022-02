Baraonda 2022, dopo i sold out tutto pronto per il gran finale

EVENTI - Ecco i prossimi appuntamenti dell'edizione 2022 del Carnevale che accomuna Fermo a Porto San Giorgio

26 Febbraio 2022 - Ore 14:47 ...

Continua, accompagnata da una risposta di pubblico eccezionale, la programmazione degli eventi di BARAONDA 2022, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Sold out per le prime due date, quella del 20 e del 24 febbraio e prenotazioni oramai prossime al completamento per gli eventi dei prossimi giorni, segno che la manifestazione è entrata nella vita delle due comunità e, seppur in modalità diverse dagli altri anni, continua ad attrarre e a giocare il suo ruolo di catalizzatore di incontri, socialità e divertimento.

Grande conclusione dell’edizione 2022 di Baraonda, martedì primo marzo, al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, con lo spettacolo della compagnia italo argentina “Lannutti & Corbo” che presenterà ‘All’Incirco Varietà’, un lavoro di circo teatro, con acrobatica, giocoleria, comicità, magia, poesia e follia. Uno spettacolo assolutamente per tutti, da zero a novant’anni, capace di portarci in quella magica atmosfera del circo d’altri tempi. Anche in questo caso l’ingresso è libero e i posti ad oggi sono disponibili sono pochissimi, per cui, chi avesse intenzione di partecipare chiami subito il numero 335 5268147 per avere informazioni sulla possibilità di poter entrare.

Con lo spettacolo di Porto San Giorgio del primo marzo si chiude un’edizione di passaggio del Carnevale delle due Città promotrici, un passo avanti rispetto allo scorso anno, quando ci furono solo iniziative on line, è stato fatto, ma siamo ancora lontani dal Carnevale che eravamo abituati a vivere, quello con tanta gente, musica, balli, animazioni, giochi in Piazza e tutto quello che ha fatto nel tempo di Baraonda un progetto unico nel suo genere.

«Abbiamo respirato ancora l’aria della festa – dice Marco Renzi che è da sempre direttore del Carnevale dei due Comuni – sono stati con noi i due Re Carnevale, Mengone Torcicolli, Lisetta, Lu Cucà e la Regina Quaresima, presenze oramai imprescindibili di questa manifestazione. Siamo certi che l’anno prossimo torneremo a trovarci nelle Piazze e sarà ancora il Carnevale che abbiamo sempre conosciuto, quello che ci ha resi riconoscibili nel panorama della Regione Marche e che ci è valso il riconoscimento di Carnevale Storico».

E per Fermo è direttamente il Comune a rilanciare i prossimi appuntamenti: «Continua, accompagnata da una bella risposta di pubblico e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente, la programmazione degli eventi di Baraonda 2022, il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Sold out per le prime due date, quella del 20 e del 24 febbraio – confermano anche dal Comune – segno che la manifestazione è entrata nella vita delle due comunità ed anche se in modalità diverse dal solito, continua ad attrarre e a giocare il suo ruolo di catalizzatore di incontri e divertimento.

Prossimi appuntamenti, tutti ad ingresso libero, nei giorni di domenica 27 e lunedì 28 febbraio a Fermo. Per domenica 27 la festa si sposta in Piazza del Popolo, dove alle ore 16 ci sarà lo spettacolo ‘Il Gran teatro di Mengone e Torcicollo’, teatro d’attore e marionette a filo su teatro ottocentesco, che ha come protagonista Mengone Torcicolli, maschera del Fermano. E’ un’occasione per conoscere la storia di Mengone Torcicolli e di come sia stata una presenza viva a metà del 1800, esattamente dal 1816 al 1859. Quella di Mengone è a tutti gli effetti una maschera tipica del fermano e la ricerca che da anni viene portata avanti dal Carnevale ha consentito allo stesso di essere riconosciuto come storico dal Mic – Ministero della Cultura, ed inserito tra i primi 26 Carnevali d’Italia.

A seguire, dopo lo spettacolo, intorno alle ore 17 musica live con il gruppo After Eight, gruppo che nasce per far rivivere nei suoi concerti il frizzante, vivace e travolgente mondo della Discomusic, fulcro ed emblema della musica da ballo di tutti i tempi, che dagli anni ’70 si è evoluta fino ad arrivare alla Disco Dance odierna, per un percorso musicale che ingloba la Dance Elettronica tipica degli anni ’80 e la Eurodance degli anni ’90. La Band è in attività dal 2009 ed è composta da 5 musicisti: Voce Solista, Chitarra, Tastiera, Basso e Batteria.

Lunedì 28 febbraio Baraonda si sposta al Teatro dell’Aquila di Fermo, dove, con inizio alle ore 18,00 sarà possibile assistere ad uno spettacolo dal titolo ‘Lightdance’, proposto dalla compagnia Lux Arcana, uno spettacolo davvero speciale ed unico nel suo genere, un light show, dove la protagonista assoluta è la poesia derivante dall’uso creativo e acrobatico di luci led appositamente predisposte. Una ventata di energia, un balsamo per gli occhi e per la mente, da gustare insieme, grandi e piccoli perché questo genere di lavoro non ha età ed è capace di emozionare qualunque tipo di pubblico. L’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria. Per riservare il posto bisogna chiamare il numero 0734. 284295. Necessari super green pass dai 12 anni e mascherina FFP2 dai 6 anni.