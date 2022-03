Incontro di preghiera per l’Ucraina con l’arcivescovo Pennacchio e padre Grygorash

La Chiesa si riunisce in preghiera per l’Ucraina. Domani alle 21,15, infatti, si terrà un incontro ecumenico di preghiera, appunto, per l’Ucraina.

L’incontro, organizzato dall’Arcidiocesi di Fermo, vicaria foranea di Civitanova Marche e Potenza Picena, è nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Civitanova Marche alla presenza dell’arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio, e di padre Andriy Grygorash, sacerdote ortodosso ucraino del Patriarcato di Costantinopoli.