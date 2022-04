Covid, Albano (FdI): «Subito linee guida sulla ventilazione meccanica»

1 Aprile 2022

«Il governo ascolti Fratelli d’Italia, come chiesto dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nella lettera inviata al premier Draghi. Tanto tempo è stato perso, ora è bene non perderne altro: quando FdI già a gennaio suggeriva l’introduzione della ventilazione meccanica controllata nelle scuole il resto della politica scherniva la nostra proposta». Così in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.

«L’unica regione ad aver investito fin da subito in questa tecnologia sono state le Marche, con il Presidente Acquaroli. Ora, dopo che alcuni studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia degli impianti di ricambio d’aria, tutti parlano del “modello Marche” come un esempio da seguire. Il governo è ancora in tempo per accogliere la nostra proposta: emani subito le linee guida sulla ventilazione meccanica e inviti le regioni ad investire in questi dispositivi».