Calcinaro ospite del Palio di Legnano: sempre più saldo il rapporto di collaborazione tra le due città

FERMO - Domenica scorsa il sindaco era ospite della città lombarda in occasione dell’insieme delle manifestazioni rievocative della Battaglia di Legnano del 1176: «Grazie alle rievocazioni storiche capaci di poter promuovere culturalmente e turisticamente le due comunità, si è instaurata una bella partnership che rappresenta una vicinanza nel nome dei Palii tra il loro e la nostra Cavalcata dell'Assunta»

Fermo ospite domenica 29 maggio a Legnano in occasione del Palio, l’insieme delle manifestazioni rievocative della Battaglia di Legnano del 1176.

Al mattino la cerimonia religiosa e l’investitura dei capitani del Palio, nel pomeriggio la sfilata storica con oltre 1000 figuranti in abiti d’epoca ed il Palio delle contrade, vinta in questa edizione da San Magno. Accolto dal sindaco Lorenzo Radice, il primo cittadino fermano Paolo Calcinaro (nella foto insieme al collega di Legnano al centro e al Sindaco di Ebolowa – Camerun) ha assistito allo stadio G. Mari al Palio della Città in una cornice di festa fra costumi dell’epoca rievocata, storia e cultura.

Nel ringraziare per l’accoglienza, il sindaco Calcinaro ha voluto sottolineare la «bella collaborazione che si è instaurata, una vicinanza nel nome dei Palii fra Legnano e Fermo con la sua Cavalcata dell’Assunta, delle rievocazioni storiche dunque capaci di poter promuovere culturalmente e turisticamente le due comunità. Uno scambio di prassi prezioso che fa crescere e che arricchisce e che prosegue nel solco delle azioni della città di Fermo di costruire continuamente ponti e relazioni con altre belle realtà italiane e non solo».

Un rapporto dunque che si salda sempre più in nome del Palio dopo l’incontro che c’era stato fra le due città a settembre scorso in Lombardia, quando erano state gettate le basi della relazione fra Fermo e Legnano e che domenica 29 ha avuto la sua dimostrazione concreta.