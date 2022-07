A Sant’Elpidio a Mare arriva Enosophia: nel weekend il Grand Tour delle Marche esplora la città di Bacci

SANT'ELPIDIO A MARE - Sabato 16 grande serata a suon di brindisi, con lo spettacolo del comico Gianluca Impastato, a cura dell’associazione Di Arte in Vino, mentre nel pomeriggio di domenica 17 è previsto un incontro dedicato al genio rinascimentale Andrea Bacci, incentrato sulle culture pratiche di vino, dal passato ad oggi, nonché una degustazione in piazza Matteotti

13 Luglio 2022 - Ore 11:45 ...

Il Grand Tour delle Marche accende i riflettori su Sant’Elpidio a Mare, dove si svolge un fine settimana di incontri, Italia autentica, borghi in festa e genuina convivialità, con percorsi del gusto guidati dalle vibrazioni aggreganti del nettare di Bacco.

Il 16 e 17 luglio, la suggestiva località marchigiana accoglie un’edizione inedita di Enosophia, promossa dal Comune ed animata dalla genuinità e dall’impegno dei sodalizi cittadini.

Sabato 16 grande serata a suon di brindisi, con lo spettacolo del comico Gianluca Impastato, a cura dell’associazione Di Arte in Vino, mentre nel pomeriggio di domenica 17 è previsto un incontro dedicato al genio rinascimentale Andrea Bacci, incentrato sulle culture pratiche di vino, dal passato ad oggi, nonché una degustazione in piazza Matteotti. Il programma completo su www.enosophia.it.

«Siamo convinti – afferma il Sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti – che il mondo del vino e la figura di Andrea Bacci possano contribuire alla crescita della comunità elpidiense in una dimensione moderna ed attenta alle specificità che caratterizzano il nostro territorio».

Eclettico esploratore del sapere, estensore del primo vero trattato sul vino, il Bacci è stato anche filosofo, medico e scrittore. Si autodefinì “Andrea Baccius Philosophus, Medicus Elpidianus et Civis Romanus”.

Circolare, sostenibile, etico per natura, autentico e non replicabile, l’universo-vino può simboleggiare una bussola per tracciare la giusta rotta. Non a caso, proprio Enosophia è il primo evento del Grand Tour 2022 per aderire alla sfida al cambiamento climatico lanciata con AWorld, con la partnership progettuale di Banca Mediolanum.

Nella piattaforma del Grand Tour delle Marche www.tipicitaexperience.it tutte le informazioni sulle manifestazioni che fino a dicembre accompagneranno residenti e turisti alla scoperta dellle Marche del cibo e della manualità.