Doppio senso di marcia sul lungomare nord, via i parcheggi vicino alla ciclabile: «Recuperati nel campo all’incrocio con via Marche»

PORTO SAN GIORGIO - Il sindaco Vesprini e l'assessore Salvatelli hanno annunciato le novità per l'estate, questa mattina in conferenza stampa. «Stiamo già procedendo con i lavori per transennare, ed inserire segnaletica e dissuasori. Il tutto per non creare disagio alla città considerando che cambiare la viabilità, come aveva programmato la passata amministrazione, avrebbe bloccato tutto il lungomare per almeno 20 giorni»

di Serena Murri «Istituiremo il doppio senso di marcia sul lungomare nord da via Marche a via Trento togliendo i parcheggi vicino alla pista ciclabile. Abbiamo chiesto ai privati del lotto in zona nord tra via Marche e lungomare Gramsci, la disponibilità dell’area per trovare nuovi posti auto. I privati, che ringrazio a nome della città, hanno dato in comodato d uso gratuito quella zona per recuperare circa 300 parcheggi gratis a fronte dei circa 70 a pagamento persi». Sono queste le due principali novità emerse dalla conferenza stampa sulla viabilità, tenuta questa mattina dal sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, e dall’assessore e vicesindaco Lauro Salvatelli. «Appena dopo la proclamazione ho incontrato il responsabile dei lavori pubblici e il progettista della pista ciclabile che mi illustravano la situazione viabilità dopo il cambio avvenuto con la pista ciclabile. Il cambio di senso di marcia sarebbe partito da metà luglio dopo le Pro Loco in Festa. Ho valutato la particolarità del periodo – spiega il primo cittadino – nel modificare la viabilità nel periodo estivo, che ritengo sbagliato e poco funzionale anche in chiave turistica. Abbiamo deciso di prorogare a settembre questa operazione di viabilità.

Ho sentito le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed il sodalizio della pubblica assistenza. Il questore ha sollecitato un comitato di sicurezza che si è svolto venerdì scorso in prefettura. Questo del cambio di viabilità è un problema che abbraccia tutti i mezzi di soccorso ma la situazione più seria è quella della Croce Azzurra che ha ribadito l’impossibilità di un pronto intervento in tempi ragionevoli nella zona nord a discapito della sicurezza di chi ha bisogno di aiuto».

L’Assessore alla viabilità, Lauro Salvatelli ha aggiunto che «una seconda problematica si sarebbe presentata con la riapertura delle scuole e il servizio di trasporto scolastico. Anche in quel caso si sarebbero presentate delle difficoltà. Invece, in questo modo, il Comune riesce a garantire il trasporto degli alunni senza lasciar fuori nessuno». Nel frattempo, si lavora ad una variazione di bilancio da presentare nel prossimo Consiglio che contempli anche la spesa per il servizio di bus navetta di cui l’assessore Salvatelli ha già discusso con la Steat e che verrà presumibilmente messa in atto per il mese di agosto, a fronte di un aumento esponenziale di parcheggi selvaggi in città.

