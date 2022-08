Sicurezza, Salvatelli: «Potenziata l’illuminazione in piazza Bambinopoli»

PORTO SAN GIORGIO - Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici: «Abbiamo fatto sistemare ulteriori quattro fari in piazza. Nei prossimi giorni proseguiremo con altri lavori utili alla città, come il ripristino di parte dell’illuminazione pubblica in tratti del lungomare Gramsci»

«Per garantire una migliore illuminazione, soprattutto in favore della sicurezza, abbiamo fatto sistemare ulteriori quattro fari in piazza Bambinopoli». Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli. «Era un intervento necessario – aggiunge – rilevato dal personale del Comune e segnalato anche dai cittadini».

Sul perimetro di viale Buozzi, sempre in tema di interventi, sono stati sostituiti 13 tombini a ridosso dei pozzetti di servizio. «La situazione non garantiva sicurezza alla viabilità stradale e ai pedoni – prosegue Salvatelli – . In via Marche il sottopasso è ora reso più sicuro con la nuova illuminazione. Nei prossimi giorni proseguiremo con altri lavori utili alla città, come il ripristino di parte dell’illuminazione pubblica in tratti del lungomare Gramsci».