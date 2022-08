MaglianoEstate 2022, cultura e musica per una domenica ricca di eventi

MAGLIANO DI TENNA - Ecco il nutrito programma per domenica 21 agosto, dalla mostra "Alcheologia fenomenica" al concerto dei 50 Celt

16 Agosto 2022 - Ore 11:29 ...

Proseguono le manifestazioni di MaglianoEstate 2022 e domenica prossima 21 agosto diversi eventi in cartellone.

Si inizia nel pomeriggio alle ore 18 con “Borghi Aperti” con una passeggiata con visita guidata gratuita, alla scoperta delle bellezze di Magliano ed i suoi beni culturali, a seguito del progetto di promozione turistica “Tesori e Sapori” in collaborazione con “Noi Marche” che riunisce una rete di 26 Comuni e punta prevalentemente al turismo in bike. Seguirà apericena.

Alle 19,30 invece si inaugurerà la mostra collettiva di arti visive dal titolo “Alcheologia Fenomenica”, in memoria dell’artista Alceste Lucentini, scomparso improvvisamente nel mese di gennaio di quest’anno. L’evento, fortemente voluto dal Sindaco di Magliano di Tenna, Pietro Cesetti in collaborazione con la “Pro Loco Magliano” e l’Associazione culturale “Don Chisciotte” e soprattutto con il noto scultore fermano Sandro Bartolacci ed è visibile nel Torrione Medievale comunale.

Il maestro Lucentini aveva scelto di vivere ed operare artisticamente a Magliano dopo quarant’anni vissuti lontano dalle proprie terre natie. Oltre alle opere di Lucentini, saranno ospitate ed esposte le opere di: Sandro Bartolacci, Claudio Fazzini, Claudio Pantana e Denise Recchi. Il testo critico è del professor Gennaro Aaron Avano.

Il programma si compone di quattro esposizioni, di cui la prima, inerente l’elemento del “fuoco” e quindi del “rosso”, si è svolta a maggio nella Galleria Deva Ars di Civitanova Alta. Questa seconda esposizione al Torrione di Magliano trae ispirazione dal secondo elemento alchemico: l’aria e quindi il colore giallo.

“Alcheologia” (e non archeologia), neologismo coniato appositamente per questa mostra, designa la ricerca nel passato storico dell’alchimia secondo la prospettiva dell’arte contemporanea: il fil rouge di questa mostra è appunto il giallo, cioè il colore dell’aria, il secondo dei quattro elementi alchemici. Il colore giallo non passa mai inosservato e da sempre nell’arte ricopre un ruolo determinante pur avendo assunto significati molto differenti nelle diverse epoche.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 25 settembre e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18 alle 20 con ingresso direttamente dalla piazza del Centro Storico. In altri orari, le visite si potranno prenotare ai seguenti recapiti: 335-7826984; 335-5244269; 339-2451896.

La serata si concluderà con il concerto della band “50 Celt” un gruppo molto noto ed apprezzato che propone brani di musica celtica in chiave rock unendo tradizione e modernità, riuscendo ad unire passato e presente, dove spicca la presenza di Serena Canala con il suo organetto ad otto bassi ed il violino del maestro Alberto Amadio, oltre agli altri musicisti marchigiani e romani. Sono presenti i consueti stand gastronomici con ottima birra, in attesa dei 4 giorni della festa patronale dall’1 al 4 settembre.