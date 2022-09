Grottazzolina “Borgo aperto”

DOMENICA 11 settembre un ricco programma che abbraccia l'intera giornata. Si comincia alle 8,15 con il raduno di mountain bike ed e-bike, poi pallavolo, musica, laboratori, mostra e spettacolo comico

Nell’ambito dell’iniziativa “Borghi aperti” e della rete turistica di “Noi Marche” il borgo di Grottazzolina apre le sue porte in maniera speciale a turisti ed abitanti domenica 11 settembre. L’iniziativa che ha già avuto grande successo lo scorso anno ha una veste rinnovata per scoprire altre bellezze del borgo e conoscerne nuovi segreti.

La domenica parte nel segno dello sport alle ore 8.15 col raduno in Piazza Marconi di mtb ed e – bike per la “Pedalata al Borgo”. Si prosegue con la pallavolo e l’open day della M&G Scuola di pallavolo, una festa in via Roma dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 nell’anno del grande ritorno della società in serie A2. Poi uno speciale evento sportivo nel pomeriggio alle ore 16.45, nel piazzale Palazzo Comunale ci sarà “Sport oltre ogni barriera” con premiazione sportivi grottesi e un momento musicale con la partecipazione del Corpo Bandistico “Francesco Graziani”.

Si segnala anche che dalle ore 10 sono visitabili laboratori, esposizioni e attività di arti e mestieri: storica bottega – sartoria Buschi, esposizione artistica Canigola, studio artistico Domenico Pupilli, laboratorio ceramica Mercuri. Nel pomeriggio ore 18 a Palazzo Benedetti in Piazza Umberto I, visita guidata gratuita con archeologa al nuovo allestimento della Mostra Generazione di Piceni ed evento speciale dedicato alla ” La Dama Picena” che conosceremo praticamente di persona.

La giornata si concluderà nel cuore storico del paese con la possibile visita al Castello Azzolino dove alle ore 19 sulla terrazza panoramica si potrà assistere gratuitamente a “Fortuna Macchini”, spettacolo comico con Piero Massimo Macchini, regia di Gianluca Marinangeli, progetto realizzato produzione con il sostegno della Regione Marche, Assessorato alla Cultura e Amat. Seguirà un apericena al castello.

Martedì 13 settembre poi sempre nella splendida cornice del Castello Azzolino alle ore 21.30 ci sarà la prima presentazione nazionale del libro “Chi dà luce rischia il buio” della scrittrice, nonché famosa critica letteraria Giulia Ciarapica la quale dialogherà col giornalista Raffaele Vitali.