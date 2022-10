Da Porto San Giorgio a Lido Tre Archi, pugno di ferro dei carabinieri: controlli nelle zone ‘a rischio’

I MILITARI dell'Arma hanno effettuato controlli nelle zone considerate maggiormente 'a rischio'. Da piazza Bambinopoli all'area intorno alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, da piazza Gaslini a piazza Matteotti fino ai locali di Lido Tre Archi. Numerose le identificazioni

15 Ottobre 2022 - Ore 10:36 ...

Sei pattuglie dei carabinieri. Due della guardia di finanza con al seguito un’unità cinofila. Sono le forze messe in campo ieri dalla compagnia dell’Arma di Fermo per un servizio di controllo del territorio a tutto campo.

I militari dell’Arma hanno effettuato dei controlli e dei sopralluoghi in attività commerciali e pubblici esercizi sia di Porto San Giorgio che di Lido Tre Archi. Forze dell’ordine impegnate anche in strada. I carabinieri, con l’ausilio dei finanzieri, hanno infatti controllato anche praticamente tutte le zone considerate ‘a rischio’: luoghi di aggregazione dei giovani ma anche piazze e giardini pubblici oggetto di segnalazioni da parte di cittadini per spaccio e atti vandalici. E così le divise sono state viste in centro, a Porto San Giorgio, dalle parti della stazione ferroviaria e di piazza Matteotti, in piazza Gaslini, piazza Mentana, nei parcheggi vicino all’arena Europa e in viale Vittorio Veneto ma anche sul lungomare Gramsci e in piazza Bambinopoli.

Contemporaneamente altre pattuglie hanno effettuato controlli a Lido Tre Archi con il quartiere costiero di Fermo passato al setaccio, dalle strade ai pubblici esercizi. Numerose le persone identificate, sia all’interno dei locali che in strada o in transito. Un controllo ad ampio raggio, quello organizzato dalla compagnia dell’Arma, per contrastare qualsiasi tipo di reato o illecito, dopo le recenti aggressioni registrate proprio a Lido Tre Archi, gli atti vandalici e le scorribande a Porto San Giorgio e il preoccupante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.