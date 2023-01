A Monte Vidon Corrado ultimo weekend di grandi mostre

SONO quelle di Emilio Vedova e Raimondo Rossi presso il Centro e la Casa Museo Osvaldo Licini: "Vedova oltre il colore. Etica ed estetica del segno" e "Gli Angeli del Vento"

4 Gennaio 2023 - Ore 17:26 ...

Ultimi giorni per visitare le mostre presso il Centro e la Casa Museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado. Le esposizioni “Vedova oltre il colore. Etica ed estetica del segno” e “Gli Angeli del Vento” di Raimondo Rossi saranno aperte da giovedì 5 a domenica 8 tutti i giorni dalle 16 alle 19.

Esprime grande soddisfazione il sindaco Giuseppe Forti per il riscontro che in termini di pubblico, di stampa e di critica riscuotono le iniziative culturali di Monte Vidon Corrado.

«La mostra dedicata alla grafica di Emilio Vedova ha portato migliaia di visitatori da tutta Italia e alcuni anche dall’estero, in particolare nel periodo estivo. Anche le scuole del territorio hanno potuto fruire a titolo di gratuità di questa importante offerta culturale. La nostra progettualità non si esaurisce con la promozione dei beni liciniani – che rimane comunque il nostro primo fine – ma oltre alle mostre comprende la rassegna Incontri d’Arte che ci vede attivi tutto l’anno e l’adesione a iniziative regionali come Marche Storie che qui a Monte Vidon Corrado ha avuto un grande successo».

Positivo anche il bilancio di Daniela Simoni, direttrice del Centro Studi e della Casa Museo Licini. «Grazie alla collaborazione con il Comune, al supporto della Regione Marche, della Fondazione CariFermo e di alcune imprese locali, grazie alla collaborazione con altri musei e archivi, come nel caso della Fondazione Vedova e dell’Archivio Albicocco, grazie all’assiduità di chi ci segue e partecipa alle nostre iniziative, siamo in grado di portare avanti il nostro impegno riguardo la ricerca su Licini, sull’arte del 900, sull’arte contemporanea con una progettualità coerente e nello stesso tempo fruibile da un pubblico diversificato. Chiudiamo con questo ultimo ponte dell’Epifania le mostre del 2022, ma siamo già al lavoro per le prossime iniziative. Sentiamo la responsabilità di valorizzare questo luogo, Monte Vidon Corrado, per l’importanza che ha avuto nella poetica di Licini, come Aix-en-Provence per Cézanne o Recanati per Leopardi».