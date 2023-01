Lotteria Italia: vincite da 20mila euro a Porto San Giorgio e Campofilone, 110mila nelle Marche

L’ESTRAZIONE nel giorno dell’Epifania. Dalla tabaccheria Lanciotti di Porto San Giorgio: «Finalmente abbiamo sfatato anche il taboo della Lotteria della Befana e così possiamo incrementare il nostro palmares di vincite»

7 Gennaio 2023 - Ore 18:00 ...

La dea bendata non inonda di vincite le Marche, come accaduto altre volte in passato con consistenti premi della Lotteria Italia 2022-2023. Nella nostra regione sono comunque stati venduti quattro biglietti che nelle tasche dei fortunati portano un totale di 110.000: un biglietto di “seconda categoria” da 50.000 euro venduto a Jesi e tre di “terza categoria” da 20.000 euro ciascuno, due acquistati nel Fermano, rispettivamente a Porto San Giorgio e Campofilone, e uno a Civitanova.

«Finalmente abbiamo sfatato anche il taboo della Lotteria della Befana – il commento di Simone Lanciotti, titolare dell’omonima tabaccheria di Porto San Giorgio, la 13, dove è stato vinto il premio da 20mila euro – e così possiamo incrementare il nostro palmares di vincite»

Tra i dieci premi di “seconda categoria” anche il numero P005315 venduto a Jesi (Ancona). Con 50.000 euro il suo possessore non inizia certo nel peggiore dei modi il 2023.

Infine i biglietti di “terza categoria”. Tra i 180 fortunati devono… accontentarsi di 20.000 euro anche i possessori dei tagliandi A327885 e L329059 che sono stati venduti in provincia di Fermo, rispettivamente a Campofilone e a Porto San Giorgio, e il biglietto C101006 venduto a Civitanova (Macerata).