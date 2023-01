Divieti e transenne, scattano le modifiche alla circolazione ( Ascolta la notizia )

PORTO SAN GIORGIO - Scattano oggi le inversioni di senso di marcia sul lungomare e in viale della Vittoria

Scattano oggi le modifiche alla circolazione stradale sul lungomare Gramsci e in viale della Vittoria. Questa mattina, nelle zone interessate dalle modifiche, è tutta una transenna, in vista dell’entrata a regime dei cambi adottati per i sensi di marcia su due delle principali arterie viarie di Porto San Giorgio.

Modifiche che l’amministrazione comunale ha comunicato in ogni modo, dalla conferenza stampa a dei manifesti affissi sui muri della città con un messaggio ‘di allerta’ del sindaco Valerio Vesprini: «Il sindaco rende noto e avvisa la cittadinanza che dal 10 gennaio la circolazione veicolare in un tratto del lungomare Gramsci e in un tratto di viale della Vittoria subirà delle modifiche. La circolazione veicolare sul lungomare Gramsci nel tratto compreso tra via Le Marine a nord e via Cimarosa a sud avverrà da nord verso sud. La circolazione veicolare su viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Veneto a sud e via Castelfidardo a nord avverrà da sud verso nord. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione», le parole del primo cittadino.

E certamente qualche disagio, questa mattina, inevitabile verrebbe da dire, si è registrato, con automobilisti chiamati a girovagare alla ricerca di un varco per uscire dalla città o per tornare a casa. Ma già alle 10,30 sono state riaperte alla circolazione stradale, ovviamente con le modifiche in vigore, le prime le strade, come nel caso di viale della Vittoria.