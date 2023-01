Per proseguire il magic moment gialloblù, Fermana chiamata al derby interno contro la Recanatese

SERIE C - Sfida inedita nel circuito prof quella che metterà di fronte domani, domenica 15 gennaio con calcio d'inizio alle 14.30, canarini e leopardiani. La formazione di Stefano Protti torna sul prato amico dopo la recente affermazione in quel di Gubbio, cercando di replicare il doppio successo prenatalizio su Torres e Fiorenzuola. Gli umori del tecnico alla vigilia del match e la lista dei convocati

14 Gennaio 2023 - Ore 15:44 ...

FERMO – Dagli incroci recenti disputati in Serie D alla prima prof all’interno del “Bruno Recchioni”.

Domani, domenica 15 gennaio con calcio d’inizio alle 14.30, Fermana e Recanatese daranno infatti vita ad un derby professionistico inedito sul prato fermano, replica della gara a richiamare il match d’andata, chiuso sull’1-1, a lasciare qualche amarezza in casa gialloblù in virtù del fatto di non aver capitalizzato al meglio un confronto disputato per larga parte in superiorità numerica (vedi tra gli articoli sotto correlati).

Di acqua sotto i ponti però ne è passata parecchia, e l’attualità vede ora i canarini in una ridente fase di stagione, caratterizzata come noto dal tris di affermazioni capitalizzato a cavallo dei due anni solari, ad aver visto cioè i successi interni contro Torres e Fiorenzuola unitamente al blitz piazzato nel turno scorso in casa, prima della disputa della partita, della vice capolista Gubbio (report dei match in fondo). I 26 punti attuali, e l’acquisizione fluida dei meccanismi di gioco, fanno dell’undici di mister Stefano Protti una felice realtà di centro classifica, con lo spettro rappresentato dalla botola playout distante le confortanti sette lunghezze. Di contro però non c’è affatto da sottovalutare il collettivo giallorosso maceratese, matricola in categoria ma forte, oltre che dell’ex difensore centrale Ferrante e dell’attaccante montegranarese Marilungo, di un patrimonio di classifica dato da 22 gettoni, tre più in alto delle sabbie mobili di graduatoria.

Scendendo nelle categorie sottostanti tornano invece alla mente ben 25 precedenti, chiusi con nove pareggi ed otto vittorie per ciascuno delle due contendenti. I primi incroci affondano le radici addirittura nella stagione 1939/40, campionato di Seconda Divisione Marche, poi il balzo al torneo 1957/58, riconducibile al Campionato Dilettanti di dimensione però regionale, paragonabile all’Eccellenza odierna quale massimo circuito marchigiano. Poi le sfide in Promozione, ben trent’anni dopo, e quarta serie nei circuiti 1993/94, al termine del quale la Fermana venne ripescata nell’allora Serie C2. Storia pressoché recente il salto alla Serie D 2013/14, per derby di quarta serie odierna condivisi e spalmati in quattro stagioni. Succulenta premessa storica che sfocia con il calcio d’inizio di domani, affidato al signor Andrea Ancora di Roma 1, a vantare un solo precedente con i gialloblù, precisamente riconducibile alla stagione 2020/21, richiamo alla sfida interna sul Gubbio chiusa per 2-1 grazie alla doppietta di Neglia. Il fischietto romani sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Federico Fratello di Latina, con quarto ufficiale in Gianluca Guitaldi di Rimini.

LE PAROLE DI MISTER STEFANO PROTTI

“Ci aspetta un derby sentito, caratterizzato da due squadre in salute dal punto di vista dei risultati e del morale – il commento del tecnico gialloblù rilasciato sulle piattaforme web della Fermana F. C. -. La Recanatese ha trovato il passo giusto in categoria dopo un primo periodo di assestamento. Sono stati tutti bravi, staff, dirigenti e giocatori, a non scomporsi dopo l’impatto negativo con la C, mettendo in risalto la buona cultura del lavoro che hanno. Ora stanno facendo le cose per bene, mercato compreso, con le ultime pedine aggiunte alla rosa giallorossa nelle ultime ore. Per quello che ci riguarda restiamo calmi e concentrati: se alziamo l’asticella pensando di aver fatto il nostro dovere, visto il recente positivo cammino effettuato, sarebbe l’inizio della nostra fine. Domani ci attende un altro match dove dovremo prelevare altri punti per raggiungere quanto prima il nostro vero obiettivo, cercando di fare una buonissima partita per non farla diventare complicata e difficile. Il clima in noi è sempre stato positivo, con la mentalità acquisita e serena che abbiamo manifestato ora che le cosa vanno bene ma che ci ha caratterizzato anche quando gli esiti delle uscite di campionato non erano del tutto positivi”.

LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Borghetto, Santoni, Vaccarezza. Difensori: Carosso, De Nuzzo, De Pascalis, Eleuteri, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri, Vessella. Centrocampisti: Giandonato, Graziano, Misuraca, Pinzi, Romeo, Scorza. Attaccanti: Bunino, Cardinali, Fischnaller, Maggio, Nannelli, Ronci, Tulissi.

