Scuse di Ricci a Castelli, Cesetti: «Ha sbagliato a farle a nome di altri»

IL PUNTO del consigliere regionale Pd dopo le parole del sindaco di Pesaro rivolte al commissario alla Ricostruzione che hanno sollevato un vespaio in casa dem: «Di certo con questa polemica è stato fatto uno spot assolutamente gratuito al centrodestra»

14 Gennaio 2023 - Ore 13:22 ...

«Sulla nomina di Castelli a commissario alla Ricostruzione abbiamo fatto qualche polemica di troppo. Chiedo scusa per la mia parte politica». Apriti cielo in casa Pd. Le parole pronunciate dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, sul senatore Guido Castelli, chiamato dal premier Meloni a ricoprire l’incarico di commissario alla Ricostruzione, hanno, come prevedibile, sollevato un vespaio in casa dem. E giù con le prese di distanza dalle dichiarazioni del primo cittadino pesarese. Ma la sua uscita ha fatto emergere anche dei distinguo, come quello del consigliere regionale Pd, Fabrizio Cesetti, che a distanza di giorni, nell’intervenire sulla questione, ha rivelato che non era favorevole a chiedere le dimissioni da senatore a Castelli, una richiesta avanzata proprio dal gruppo Pd in Regione, di cui Cesetti ovviamente fa parte.

Insomma Cesetti ha ridimensionato l’affondo dei dem contro Castelli pur ribadendo di essere contrario alla sostituzione di Legnini. Ed oggi il consigliere regionale dem, contattato dalla redazione di Cronache Fermane, decide di dire la sua sulle esternazioni del sindaco pesarese: «Non vorrei entrare in queste polemiche ma se me lo chiedete, a mio avviso Ricci ha sbagliato nel chiedere scusa per conto di altri. Io, lo sapete, non ero d’accordo nel chiedere le dimissioni da senatore a Castelli fermo restando che a mio avviso Legnini non andava sostituito ma solo per garantire continuità al processo di ricostruzione. Però ci sta che un governo che si insedia effettui il cosiddetto spoil system. Non ci vedo nulla di male nell’augurare a Castelli un ‘in bocca al lupo’. Lo ha fatto Ricci, lo ha fatto Legnini, l’ho fatto anche io precisandogli che ero per la continuità su Legnini proprio per continuità sulla ricostruzione e perché ha ben operato. Poi sulla figura di Castelli nulla da dire. Di sicuro è tra le figure più capaci a disposizione del governo. Ha anche seguito da assessore la ricostruzione, un pò meno il bilancio. E anche questo l’ho detto direttamente a lui. Di certo con questa polemica è stato fatto uno spot assolutamente gratuito al centrodestra». Ma resta la richiesta di dimissioni da senatore avanzata dal gruppo Pd di cui, dicevamo, Cesetti fa parte. «E io ripeto che non ero d’accordo. Quando ad occuparsi della Ricostruzione è stata la De Micheli mica sono state chieste le sue dimissioni. La richiesta è partita come gruppo consiliare, a maggioranza. E sia chiaro, è assolutamente legittima ma dal canto mio non condivisibile»