Prova tricolore superata per il Centro Sportivo Biliardo Azzolino

BOCCETTE – Continua il trend positivo per la società di Grottazzolina che mentre sta eccellendo in campo agonistico lo fa altrettanto egregiamente in campo organizzativo nel Campionato Italiano a squadre di Terza categoria, andato in scena nel fine settimana nell’amena e ospitale località dell’entroterra fermano. Lo Scudetto tricolore è stato conquistato dal team del Circolo Cittadino Tolentino, argento per quello romagnolo del Bar dello Sport di Gatteo. Tutte fuori dal podio le sei formazioni fermane

17 Gennaio 2023 - Ore 13:06 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Nuova ciliegina sulla torta per il Biliardo Sportivo del Fermano grazie al Csb Azzolino, presieduto da Paolo Santarelli che, mentre sta eccellendo in campo agonistico (al primo posto delle graduatorie di Serie A1 regionale e interprovinciale di Serie A e terza in Serie B), lo fa altrettanto egregiamente anche in campo organizzativo nel Campionato Italiano di Boccette a squadre di Terza categoria andato in scena nel fine settimana nella propria Sala Biliardi, nell’amena e ospitale località di Grottazzolina.

Alla fine di una lunghissima due giorni di gare molto appassionanti, lo scudetto tricolore è stato conquistato dal team maceratese del Circolo Cittadino Tolentino, argento per quello romagnolo del Bar dello Sport di Gatteo (FC). Bronzo per le due formazioni sconfitte in semifinale, i maceratesi del Passion Trodica e i toscani del Csb Ponzano Firenze. Tutte fuori dal podio le sei formazioni del Fermano partecipanti. Fermo 2000, Street Bar Capodarco, Csb Speranza-Ciotti’s Bar Campiglione, Società Operaia Monterubbiano ed i due team della società organizzatrice del Csb Azzolino. La migliore delle 6 squadre del Fermano è stata quella grottese capitanata da Giuseppe Fratini, sconfitta nella finale di girone, cui facevano parte anche Samantha D’Anna, Ugo D’Ottavio, Massimo Tomassetti e Rossano Verducci.

Questi gli organici delle altre squadre del Fermano partecipanti, dove in alcuni sono confluiti giocatori di altri Csb: Fermo 2000 (Giacomo Andrenacci capitano, Giuliano Camela, Giancarlo Campofioriti, Graziano Galli e Rodi Massetti), Società Operaia Monterubbiano (Luigi Mercuri capitano, Angelo Del Gobbo, Fernando Ottavi, Valerio Perotti e Riccardo Rossi), Speranza-Ciotti’s Bar Campiglione (Sergio Fiacconi capitano, Saturnino Gallucci, Pasquale Paradiso, Roberto Sabbatini e Mauro Tomassini), Street Bar Capodarco (Angelo Petrini capitano, Marco Petrini, Daniele Piergentili, Danilo Properzi e Giuseppe Salvatori), Azzolino (Elvio Bracci capitano, Ubaldo Cesari, Fabrizio Vallasciani e Primo Tonici).

Prova tricolore che ha riscosso un buon successo con 20 squadre e 100 giocatori partecipanti da Umbria, Toscana, Emilia Romagna e dalle altre provincie marchigiane, Macerata (Bocciofila Maceratese, Circolo Cittadino Tolentino, Passion Trodica e Vecchia Piazza Mortovalle) ed Ancona (Montignano Senigallia, Asd 14 Febbraio Ancona). Organizzazione curata perfettamente dal Csb Azzolino guidato da Paolo Santarelli, con la collaborazione dell’intero consiglio direttivo cui fanno parte: Giuseppe Frati (vice presidente), Dante Attorri, Elvio Bracci, Giuliano Camela, Claudio Malvatani, Giordano Piergentili, Alessio Santarelli e Omar Zucconi, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grottazzolina.

Cerimonia di premiazione presenziata dal sindaco Alberto Antognozzi, che ha visto la partecipazione dei vertici della Settore Boccette della Federazione Italiana Sportiva Biliardo e Bowling, Pavio Migliozzi (responsabile Nazionale), Francesco Andrenacci (presidente Regionale), Marco Santarelli e Simone Cardelli (responsabili provinciali rispettivamente della Federbiliardo Fermo-Ascoli e Macerata). Da sottolineare anche l’egregio lavoro del direttore di gara regionale Sergio Ricci di Grottazzolina, al suo primo incarico ufficiale nazionale dopo numerosi servizi di arbitraggio nazionale, ben coadiuvato dagli arbitri della Fisbb Fermo-Ascoli: Danilo Belà, Giovanni Lucci, Pompeo Marilungo e Massimo Tomassetti.

