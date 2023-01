“Attenti a quei due”: arie e duetti in teatro

PORTO SAN GIORGIO - Spettacolo venerdì 20 gennaio alle ore 21. Sul palco la soprano Stefania Donzelli e il baritono Davide Bartolucci accompagnati al piano da Mari Batilashvili

19 Gennaio 2023 - Ore 14:50 ...

Arie e duetti del repertorio buffo italiano daranno venerdì 20 gennaio (ore 21) la possibilità di vivere una serata leggera e divertente nello spettacolo dal titolo “Attenti a quei due”. Alcune delle opere più celebri di Pergolesi, Mozart, Donizetti e Rossini saranno interpretate sul palco dal soprano Stefania Donzelli, accompagnata dal baritono Davide Bartolucci e al pianoforte da Mari Batilashvili.

Donzelli vanta un ricco curriculum artistico e accademico: dopo una lunga collaborazione nello staff della direzione artistica dell’Orchestra internazionale d’Italia, attualmente è dicente di ruolo al conservatorio Rossini di Pesaro e responsabile per la formazione per la Rete lirica delle Marche. Alla serata sarà presente anche il tenore Yao Yi, il quale interverrà nel corso della serata mettendo in evidenza le sue caratteristiche artistiche. Non mancheranno sorprese, tenute in serbo dagli organizzatori. Sul palco, a far da cornice allo spettacolo, saranno collocate opere dell’artista Isabela Seralio. L’ingresso al pubblico è libero.

«Siamo felici di poter accogliere in teatro l’alta qualità di questi artisti – sottolinea l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti – . In futuro continueremo a dedicare attenzione alla lirica e alle figure particolarmente in evidenza nel nostro territorio».